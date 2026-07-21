Ολυμπιακός: Στην κορυφή της λίστας ο Εσπόζιτο - Ματιές σε Εουστάκιο, Μπραγκάνσα

Φουλάρει για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή του ο Ολυμπιακός.

Να κλείσει άμεσα τις μεταγραφικές του εκκρεμότητες στα χαφ θέλει ο Ολυμπιακός και η αναζήτηση παικτών που θα προσθέσουν ποιότητα και δημιουργία έχει ενταθεί. Πρώτος στόχος των «ερυθρόλευκων» φέρεται να είναι ο Εντού Εσπόζιτο της Εσπανιόλ, τον οποίο γνωρίζει καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την κοινή θητεία τους στην Εϊμπάρ.

Ο 30χρονος Ισπανός μέσος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Ολυμπιακός για τη μεσαία γραμμή, αλλά δεν είναι ελεύθερος και η Εσπανιόλ θέλει να αποζημιωθεί καλά για να τον παραχωρήσει.

Μια άλλη περίπτωση που έχει προταθεί και εξετάζεται είναι ο Στέφεν Εουστάκιο. Ο μουντιαλικός μέσος του Καναδά ανήκει στην Πόρτο, η οποία όμως δεν τον υπολογίζει στα πλάνα της. Οι «δράκοι» κοστολογούν τον 29χρονο μέσο στα 5 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν είναι απαγορευτικό για τους Πειραιώτες.

Στα υπόψη βρίσκεται και ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τον Ολυμπιακό. Ο 27χρονος χαφ έχει ταλαιπωρηθεί από δύο σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο κι αυτό απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγησή του