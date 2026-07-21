Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Έπιασε δουλειά ο Μαροκινός (pics)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί τελείωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία.

Συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ενσωματώνεται στην προετοιμασία σήμερα (21/7), περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα από αυτή που προβλεπόταν για την καλοκαιρινή του άδεια, μετά τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τον Ταρέμι, βλέπει έναν ακόμα στράικερ να ενισχύει την προετοιμασία των «ερυθρολεύκων», με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να επιστρέφει, ο οποίος βρισκόταν στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026, που αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Γαλλία με 2-0.