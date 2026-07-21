Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στη Φενέρμπαχτσε ο Μαχμούτογλου

Η σημαία της Φενέρμπαχτσε θα παραμείνει στον ιστό της, αφού ο αρχηγός των πρωταθλητών Τουρκίας θα αγωνιστεί και την επόμενη περίοδο στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Ο Μαχμούτογλου την περασμένη σεζόν μέτρησε στην Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε 4,2 πόντους, 0,7 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ μέσο όρο.
Kaptan Melih Mahmutoğlu ile 1 yıl daha! 💛💙✍️@melihmahmutoglu— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 21, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.
2013 yılında katıldığı ailemizde 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası… pic.twitter.com/zcuoPIvVLZ