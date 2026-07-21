Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στη Φενέρμπαχτσε ο Μαχμούτογλου

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν ο Μελίχ Μαχμούτογλου, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Η σημαία της Φενέρμπαχτσε θα παραμείνει στον ιστό της, αφού ο αρχηγός των πρωταθλητών Τουρκίας θα αγωνιστεί και την επόμενη περίοδο στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Μαχμούτογλου την περασμένη σεζόν μέτρησε στην Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε 4,2 πόντους, 0,7 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ μέσο όρο.