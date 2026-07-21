Ζλάταν... μαινόμενος: «Αν ήμουν στο γήπεδο, θα χτυπούσα τον Παρέδες!»

Ο πρώην Σουηδός επιθετικός, ο οποίος εργάστηκε στο «FOX Sports» ως σχολιαστής κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προχώρησε σε ακόμα μία «αιχμηρή» τοποθέτηση.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αντέδρασε για το χάος που ακολούθησε αμέσως μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό, με τον Λεάντρο Παρέδες να επιτίθεται στον Γκάβι, σε ένα περιστατικό που συμμετείχαν, επίσης, ο Ναουέλ Μολίνα και ο Έρικ Γκαρσία.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σουηδός, στέλνοντας... μηνύματα στον Αργεντίνο μέσο:

«Ο Παρέδες μπορεί να χαίρεται που δεν υπήρχε παίκτης σαν εμένα στο γήπεδο. Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί! Είναι έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες. Απλώς παρακολουθούσαν, ενώ ένας άλλος παίκτης χτυπάει έναν συμπαίκτη του».

«Το ποδόσφαιρο κέρδισε»

«Ο τρόπος που παίζει η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε στο τουρνουά συνολικά. Όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, αυτό θέλεις να δεις. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ προς την εστία. Η καλύτερη άμυνα του τουρνουά ήταν η Ισπανία. Η ομάδα που έπρεπε να είχε κερδίσει, κέρδισε τελικά! Με ρώτησαν πριν από το τουρνουά και είπα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε. Όταν λέω πράγματα, συμβαίνουν».