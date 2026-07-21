Αυτοί που έγραψαν ιστορία: Τα 23 top-facts από το 23ο Mundial

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής τελείωσε, όμως τα στατιστικά δεν σταματούν ποτέ. Ακολουθούν τα κορυφαία 23 facts παικτών που έβαλαν το όνομά τους στα βιβλία της ιστορίας.

Πότε άρχισε, πότε τελείωσε. Ακόμα μια φορά πέρασαν όλα σαν μια στιγμή. Γκρινιάζαμε για τα άπειρα ματς στη φάση των ομίλων [που να δεις το 2030 τι θα γίνει], γκρινιάζαμε για τις μικρές ομάδες στην αρχή των νοκ-άουτ, παίχτηκαν όλα και παρότι είδαμε πολλά κωμικά, μας λείπει ήδη. Μερικά πράγματα κρατάνε το Παγκόσμιο Κύπελλο εδώ για ακόμα λίγο, απόψεις για τις ομάδες, ατομικές επιδόσεις και ρεκόρ που τις περισσότερες φορές είναι για καλό. Μερικές ώρες μετά το φινάλε, δίνουμε 23 ατομικά στατιστικά για εκείνους που, με τον έναν ή άλλο τρόπο, ξεχώρισαν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο...

ΛΑΜΙΝ ΓΙΑΜΑΛ

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με άλλον από τον κάτοχο της κούπας. Στην ηλικία των 19 ετών, ο Γιαμάλ έγινε ο 3ος νεαρότερος που ξεκινά σε τελικό Mundial μετά τον Πελέ το 1958 [17 ετών, 249 ημερών] και τον Μπέπε Μπέργκομι το 1982 [18 ετών, 201 ημερών]. Δεδομένου ότι στο αρχικό σχήμα ήταν και ο Πάου Κουμπαρσί, η Ισπανία έγινε η πρώτη που έχει βασικούς σε τελικό δύο teenagers.

ΟΥΣΜΑΝ ΝΤΕΜΠΕΛΕ

Το χατ-τρικ του Γάλλου επιθετικού, Ουσμάν Ντεμπελέ, κόντρα στην Νορβηγία μέσα σε 32 λεπτά, είναι το δεύτερο το πιο «γρήγορο» στα Παγκόσμια Κύπελλα έπειτα από εκείνο του Έρικ Προμπστ. Ο τελευταίος το είχε κάνει το 1954 με την Αυστρία σε βάρος της Τσεχοσλοβακίας και χρειάστηκε 24 λεπτά για να τα καταφέρει.

ΙΣΜΑΪΛ ΣΑΪΜΠΑΡΙ

Ο επιθετικός του Μαρόκου, Ισμαΐλ Σαϊμπάρι, τον οποίο ήδη απέκτησε η Μπάγερν Μονάχου για 55 εκατ. ευρώ, έγινε ο πρώτος Αφρικανός που σκοράρει και στα 3 ματς του ομίλου. Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός για την υπόλοιπη συνέχεια.

ΡΟΜΕΛΟΥ ΛΟΥΚΑΚΟΥ

Ο legend του Βελγίου, Ρομέλου Λουκάκου [93 γκολ], έγινε ο πρώτος που σκοράρει ως αλλαγή σε 4 αγώνες Mundial και επίσης ο πρώτος που το κάνει 3 φορές σε 3 ματς σε μία διοργάνωση.

ΓΙΛΜΠΕΡΤΟ ΜΟΡΑ

Ήταν γνωστό από πριν ότι θα συμβεί. Σε ηλικία 17 ετών και 240 ημερών, το wonderkid του Μεξικού, ο Γιλμπέρτο Μόρα, έγινε μόλις ο 6ος μικρότερος που αγωνίζεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μερικές μέρες αργότερα [17, 259] έγινε μόλις ο 2ος νεαρότερος που ξεκινά σε νοκ-άουτ ματς, μετά τον Πελέ.

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΜΑΡΤΙΝΕΛΙ

Το νικητήριο γκολ του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι της Βραζιλίας στη φάση των «32» κόντρα στην Ιαπωνία (2-1), το οποίο σημειώθηκε στο 95.00, είναι είναι το πιο... late σε κανονική διάρκεια νοκ άουτ αγώνα από το 1966, όταν και υπάρχουν καταγεγραμμένα πλήρη στατιστικά.

ΕΝΤΣΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ

Η κεφαλιά του Έντσο στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Αίγυπτο ήταν το γκολ Νο3000 στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο μέσος της Τσέλσι έγινε ο 6ος που αποβάλεται σε τελικό, συνεχίζοντας την παράδοση των Μονσόν και Ντεσότι [1990].

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ

Το Καναδάς - Κατάρ 6-0 ήταν το πρώτο ματς στο οποίο Εθνική εκτός Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής πετυχαίνει 6 γκολ. Υπεύθυνος γι' αυτό ήταν ο επιθετικός της Γιουβέντους, Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο οποίος σημείωσε το πρώτο χατ-τρικ παίκτη διοργανώτριας χώρας από εκείνο του Τζοφ Χερστ για την Αγγλία το 1966 κόντρα στην Δυτική Γερμανία.

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

Έβαλε 3 γκολ σε αυτό το Mundial ο Κριστιάνο Ρονάλντο και το πρώτο από αυτά βοήθησαν στο να γράψει ακόμα μια φορά το όνομά του στην ιστορία του αθλήματος. Και αυτό γιατί μετά το 1-0 σε βάρος του Ουσμπεκιστάν, έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 Mundial.

ΕΛΟΪ ΡΟΥΜ

Ο τερματοφύλακας, Ελόι Ρουμ, έκανε 15 επεμβάσεις κρατώντας το 0-0 για το Κουρασάο κόντρα στο Εκουαδόρ στη φάση των ομίλων. Με την επίδοση αυτή ισοφάρισε το ρεκόρ στα Παγκόσμια Κύπελλα που είχε και ο Τιμ Χάουαρντ των ΗΠΑ κόντρα στο Βέλγιο το 2014, όμως ο τελευταίος είχε χρειαστεί παράταση.

ΤΖΟΝ ΣΤΟΟΥΝΣ

Στον ημιτελικό της Αγγλίας με την Αργεντινή, η πρώτη προσπάθεια για γκολ καταγράφηκε στο 33' από τον σέντερ-μπακ, Τζον Στόουνς, κάτι που συνέβη πιο «αργά» σε αγώνα της διοργάνωσης από το 1966.

ΧΕΟΥΝΓΚ-ΜΙΝ ΣΟΝ

Ο Χέουνγκ Μιν Σον έγινε ο δεύτερος παίκτης που παίζει σε 4 Παγκόσμια Κύπελλα για την Νότια Κορέα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μίουνγκ-Μπο [1990 - 2002].

ΚΙΛΙΑΝ ΜΠΑΠΕ

Με αντίπαλο την Σενεγάλη, ο Κιλιάν Μπαπέ, έφτασε τα 58 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας αφήνοντας για πάντα πίσω τον Ολιβιέ Ζιρού. Στο ίδιο ματς, ξεπέρασε τον Ζιστ Φοντέν και έγινε ο πρώτος Γάλλος στα Mundial [14], ενώ στον μικρό τελικό με την Αγγλία έγινε ο Νο1 των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 22 γκολ σε 22 εμφανίσεις.

ΜΙΚΕΛ ΟΓΙΑΡΘΑΜΠΑΛ

Με αντίπαλο το Πράσινο Ακρωτήρι, ο επιθετικός της Ισπανίας, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ έγινε ο πρώτος, από τότε που υπάρχουν τα στατιστικά, που στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα δεν είχε ούτε μία επαφή με την μπάλα.

ΝΕΪΜΑΡ

Ο Νεϊμάρ, με το πέναλτι της παρηγοριάς κόντρα στην Νορβηγία, έγινε μόλις ο δεύτερος Βραζιλιάνος που σκοράρει σε 4 Παγκόσμια Κύπελλα [2014, 2018, 2022, 2026], μετά, από ποιον άλλο, τον Πελέ.

ΜΠΟΥΚΑΓΙΟ ΣΑΚΑ

Ο Μπουκάγιο Σάκα έγινε ο τέταρτος Άγγλος που πετυχαίνει χατ-τρικ σε Mundial μετά τους Τζοφ Χερστ, Γκάρι Λίνεκερ και Χάρι Κέιν, όπως επίσης και ο πρώτος που το κάνει σε μικρό τελικό, έπειτα από τον Γάλλο, Ζιστ Φοντέν, που είχε πετύχει 4 γκολ κόντρα στην Γερμανία το 1958.

ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ

Ο Λιονέλ Μέσι μετά το 3-0 σε βάρος της Αλγερίας, έγινε ο γηραιότερος που σημειώνει χατ-τρικ στο Παγκόσμιο Κύπελλο [38 ετών, 357 ημερών]. Ο «μύθος» της Αργεντινής, με αντίπαλο την Αλγερία έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε 7 σερί ματς στη διοργάνωση και επέκτεινε το ρεκόρ του στα 9 μετά τα γκολ Πράσινο Ακρωτήρι και Αίγυπτο.

ΓΙΟΥΡΙ ΤΙΕΛΕΜΑΝΣ

Ο Γιούρι Τιέλεμανς, πλέον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκόραρε με πέναλτι στο 124:44 στην παράταση του ματς Βελγίου με την Σενεγάλη (3-2) ένα γκολ που σημειώθηκε πιο αργά σε ολόκληρη την ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

ΡΟΝΟΥΕΝ ΓΟΥΪΛΙΑΜΣ

Ο τερματοφύλακας της Νότιας Αφρικής, Ρόνουεν Γουίλιαμς, έκανε 77 επιτυχημένες πάσες στον αγώνα με αντίπαλο τον Καναδά, οι περισσότερο που έχουν καταγραφεί ποτέ από goalkeeper από τότε που υπάρχουν στατιστικά.

ΦΕΡΑΝ ΤΟΡΕΣ

Ο «ήρωας» της Ισπανίας, Φεράν Τόρες, έγινε μόλις ο δεύτερος που έρχεται από τον πάγκο και σκοράρει σε τελικό Mundial μετά τον Μάριο Γκέτσε της Γερμανίας στο 1-0 επίσης σε βάρος της Αργεντινής [2014].

ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ - ΤΖΟΥΝΤ ΜΠΕΛΙΓΧΑΜ

Χάρι Κέιν [6] και Τζουν Μπέλιγχαμ [7] της Αγγλίας έγιναν το πρώτο δίδυμο στην ιστορία των Mundial που βάζουν από 5+ γκολ στην ίδια διοργάνωση. Ο star της Μπάγερν Μονάχου έγινε ο δεύτερος Άγγλος που βρίσκει δίχτυα σε 3 Παγκόσμια Κύπελλα [2018, 2022, 2026] μετά τον Ντέιβιντ Μπέκαμ [1998, 2002, 2006].

ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ

Ο Βινίσιους Ζούνιορ έγινε ο πέμπτος Βραζιλιάνος που σκοράρει και στα 3 ματς του ομίλου μετά τους Ζαϊρζίνιο [1970], Ρομάριο [1994] και Ρονάλντο, Ριβάλντο [2002].

ΦΑΜΠΙΑΝ ΡΟΥΙΘ

Κάνουμε φινάλε με αυτό το αδιανόητο fact για τον κεντρικό χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν, Φαμπιάν Ρουίθ. Ο 30χρονος, στους αγώνες του Mundial έφτασε τα 50 (!!!) σερί παιχνίδια αήττητος με την Εθνική Ισπανίας, καταγράφοντας σε αυτή την πορεία 35 νίκες και 15 ισοπαλίες.