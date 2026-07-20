Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στο Europa - Απέφυγε τα ζευγάρια από το Champions League

Γνωστό έγινε το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στο Europa League, ενόψει της σημερινής κλήρωσης για τον 3ο προκριματικό (20/7 14:00), αποφεύγοντας τους δύο ηττημένους από το Champions League

Ημέρα κλήρωσης η σημερινή (20/7) για τους ασπρόμαυρους, καθώς λίγο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος, στη Νιόν της Ελβετίας θα μάθουν τον αντίπαλό τους σε περίπτωση που προκριθούν επί της Ντιναμό Κιέβου.

Νωρίς το πρωί η UEFA χώρισε τους επτά πιθανούς αντιπάλους σε δύο υπογκρούπ, με τον ΠΑΟΚ να αποφεύγει τους ηττημένους των δύο ζευγαριών του Chapions League.

Έτσι, οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου είναι η Γιαγκελόνια από την Πολωνία και οι νικητές των ζευγαριών Πάφος - Χάιντουκ Σπλιτ, Χάμαρμπι - Άντερλεχτ και Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο.

Ταυτόχρονα έμαθε και το υπογκρούπ του στο σενάριο του αποκλεισμού από τους Ουκρανούς, ένα υπογκρούπ που κρύβει αρκετές «παγίδες» για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Europa League:

Γιαγκελόνια

Χάμαρμπι - Άντερλεχτ

Πάφος - Χάιντουκ Σπλιτ

Χράντετς Κράλοβε - Τρόμσο