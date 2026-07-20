Μουντιάλ 2030: Η FIFA εξετάζει διοργάνωση με 64 ομάδες

Το ενδεχόμενο νέας αύξησης των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται πλέον στο τραπέζι της FIFA, με το Μουντιάλ του 2030 να είναι πιθανό να διεξαχθεί με 64 εθνικές ομάδες.

Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026, που αποτέλεσε την πρώτη διοργάνωση με 48 συμμετέχουσες ομάδες, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του θεσμού.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2030 θα εξεταστεί τώρα που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ του 2026», ανέφερε ο Ινφαντίνο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη ιστορικής αλλαγής.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, εμφανίστηκε ακόμη πιο ξεκάθαρος, δηλώνοντας πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί με 64 ομάδες, προκαλώντας έντονη συζήτηση γύρω από τη μορφή της διοργάνωσης.

Το Μουντιάλ του 2030 θα φιλοξενηθεί κυρίως από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, ενώ η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα διοργανώσουν από έναν αγώνα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εφόσον εγκριθεί η επέκταση στις 64 ομάδες, η διοργάνωση θα αλλάξει σημαντικά. Το πιθανότερο σενάριο προβλέπει τη δημιουργία 16 ομίλων των τεσσάρων ομάδων, αυξάνοντας τους αγώνες της φάσης των ομίλων από 72 σε 96.

Παράλληλα, θα απαιτηθεί μεγαλύτερη διάρκεια διεξαγωγής του τουρνουά, καθώς η πρώτη φάση θα χρειάζεται περίπου τρεις εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, με τη συνολική διοργάνωση να μπορεί να φτάσει ακόμη και τις έξι εβδομάδες.