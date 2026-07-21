Επανέρχεται το Final Four στην Αδριατική Λίγκα μετά από 12 χρόνια

Νέες αλλαγές θα έχει το σύστημα διεξαγωγής της Αδριατικής Λίγκας στη νέα σεζόν, ενώ νέος πρόεδρος ορίστηκε ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Όστογια Μιχάιλοβιτς.

Όπως αποφασίστηκε, επανέρχεται το Final Four μετά από 12 χρόνια (2014), ενώ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος οι 20 ομάδες θα χωριστούν, όπως και την περασμένη σεζόν σε δύο ομίλους των δέκα ομάδων. Από εκεί προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες κάθε ομίλου για το Top 8, μεταφέροντας το ρεκόρ τους.

Οι πρώτες έξι ομάδες προκρίνονται απευθείας στα playoffs και οι ομάδες στις θέσεις 7 και 8 θα ανταγωνιστούν σε play in με τις δύο πρώτες από τη φάση των play out. Στα προημιτελικά η πρόκριση για το Final Four θα κριθεί στις δύο νίκες (best of three), ενώ η τελική φάση του Final Four θα διεξαχθεί στις 28 και 30 Μαΐου 2027, με την οικοδέσποινα πόλη να ανακοινώνεται μέσα στη χρονιά. Μέχρι και την περασμένη σεζόν ο πρωταθλητής, που φέτος ήταν η Ντουμπάι, αναδείχθηκε στις τρεις νίκες.

Παράλληλα, ορίστηκε νέος πρόεδρος ο Όστογια Μιχάιλοβιτς (Παρτιζάν) και μέλη της προεδρίας οι Ντράγκαν Μπόκαν (Μπούντουτσνοστ) και Νταβόρ Ούζμπινεκ (Τσεντεβίτα).