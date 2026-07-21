«Μέσα» και ο Ελουστόντο - Ολοταχώς για Πολωνία ο ΠΑΟΚ

Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε ο Αρίτζ Ελουστόντο, ολοταχώς για Πολωνία ο ΠΑΟΚ - Το pregame κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου

Η προετοιμασία του Δικεφάλου επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε με πρωϊνή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, καθώς αύριο (22/7) το πρωί η αποστολή αναχωρεί για το Λούμπλιν, όπου θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Πριν την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, με αφορμή την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν, παρουσία του CEO της ΠΑΕ, Αγησίλαου Τουμαζάτου, ενώ το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις Rondo, τακτική και δουλειά στις στατικές φάσεις.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Σόλα Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία.

Το pregame του Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ

Μάλιστα, γνωστό έγινε και το πρόγραμμα της παραμονής του αγώνα και τις καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου. Ο Αλέσιο Λίσι και ένας ποδοσφαιριστής των ασπρόμαυρων θα μιλήσουν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στις 18:15 τοπική ώρα, ενώ στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της ομάδας στην Arena Lublin. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

