«Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα αποφασίσει όταν είναι καλά και έτοιμος», λέει ο μάνατζέρ του

Ο μάνατζερ του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, δήλωσε ότι ο σούπερ σταρ του NBA θα αποφασίσει για την επόμενη ομάδα του όταν θα είναι καλά και έτοιμος.

«Δεν πρόκειται να βιαστούμε», δήλωσε σε podcast του «Game Over» με τον Μαξ Κέλερμαν. «Δεν πρόκειται να βιαστούμε. Είναι δική του επιλογή και όταν κάνει την επιλογή, θα την κάνει», πρόσθεσε.

Ο Πολ είπε επίσης ότι οι ομάδες που διεκδικούν τον 22 φορές All-Star δεν χρειάζεται να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή.

«Έχουν τηλεφωνήσει αρκετοί άνθρωποι και έχουν πει: "Γεια σου, Ριτς, υπάρχει κάτι περισσότερο που θα έπρεπε να κάνουμε; Θα μπορούσαμε να κάνουμε;"», είπε. «Και η απάντησή μου είναι: "Όχι. Δεν χρειαζόμαστε να κάνετε κάτι παραπάνω για οτιδήποτε. Το καταλαβαίνουμε. Είναι σαφές. Όλα τα μηνύματα έχουν σταλεί"».

Σήμερα (21/7) συμπληρώθηκαν τρεις εβδομάδες από τότε που ο Πολ είπε στους λός Άντζελες Λέικερς ότι ο 41χρονος φόργουορντ δεν επέστρεφε στην ομάδα για την 24η σεζόν του στο NBA, η οποία αποτελεί ρεκόρ, και ότι έμπαινε ως ελεύθερος παίκτης.

Πιθανοί προορισμοί για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών του NBA περιλαμβάνουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους Φιλαδέλφεια 76ers ή μια πιθανή επιστροφή στους Μαϊάμι Χιτ-νέα ομάδα του Γιαννη Αντετοκούνμπο- ή τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ανέφερε το ESPN.

Στο podcast, ο Πολ ανέφερε ότι ο Τζέιμς δεν...καθυστερεί τη διαδικασία για να δημιουργήσει αγωνία, όπως συνέβη με την τηλεοπτική του ανακοίνωση το 2010 - που χαρακτηρίστηκε ως «Η Απόφαση» - ότι έφευγε από τους Καβαλίερς για να ενταχθεί στους Χιτ.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος: Δεν το κάνουμε αυτό για την προσοχή και το θέαμα», είπε ο Πολ. «Δεν πρόκειται για μια "Απόφαση" ή κάτι τέτοιο. Έχει μια επιλογή να κάνει. Έχει μια επιχειρηματική επιλογή να κάνει. Δεν πρόκειται να καθίσουμε εδώ και να αποφασίσουμε ή να επιτρέψουμε σε κάποιον άλλο να αποφασίσει πότε θα πάρει αυτή την απόφαση. Είναι μια επιχειρηματική επιλογή που κάνει. Γιατί ένας αθλητής πρέπει να βιαστεί με την επιλογή του;»

Ο Λεμπρον Τζέιμς είχε μέσο όρο 20,9 πόντους, 7,2 ασίστ και 6,1 ριμπάουντ σε 60 αγώνες με τους Λέικερς τη σεζόν 2025-26. Έχει μέσο όρο καριέρας 26,8 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 7,4 ασίστ σε 1.622 αγώνες, αριθμός ρεκόρ με τρεις ομάδες.