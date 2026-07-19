«Προτάθηκε στον ΠΑΟΚ ο Χοσέλου»

Iταλός δημοσιογράφος, με ανάρτησή του στα social media, βάζει τον Χοσέλου στο μεταγραφικό «κάδρο» του ΠΑΟΚ.

Μετά την απόκτηση των τεσσάρων ποδοσφαιριστών (Ελουστόντο, Σανταμαρία, Άλι και Χατζηδιάκος), είναι γνωστό πως ο ΠΑΟΚ ψάχνεται στην επίθεση και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, ο πολύπειρος Ισπανός στράικερ Χοσέλου έχει προταθεί στον Δικέφαλο, με την περίπτωσή του να βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τους ανθρώπους της ομάδας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του πρώην επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέλου, ο οποίος προτάθηκε για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αξιολόγηση σε εξέλιξη».

Ο Ισπανός φορ (γεννημένος στη Στουτγκάρδη) στις 27 Μαρτίου 1990, έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα του Κατάρ, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Θέλτα και αφού αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό των Χοφενχάιμ, Αννόβερου και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Στόουκ, Λα Κορούνια και Νιουκάστλ οι επόμενοι «σταθμοί» στην καριέρα του, πριν επιστρέψει στην πατρίδα σε ηλικία 29 ετών για λογαριασμό της Αλαβές. Ακολούθησε η Εσπανιόλ και έπειτα η Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία μέτρησε 19 γκολ σε 51 συμμετοχές.