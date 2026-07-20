Σπάρτακ Τρνάβα: Φιλόδοξη μεν, άπειρη δε

Η Σπάρτακ Τρνάβα, πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, κάθε άλλο παρά... τρομάζει τους «πράσινους».

Η σλοβακική ομάδα κάθε άλλο παρά...τρομάζει τον Παναθηναϊκό, αφού δεν έχει ιδιαίτερη ευρωπαϊκή εμπειρία και παράλληλα δεν διαθέτει στο δυναμικό της ποδοσφαιριστές ανάλογης ποιότητας με αυτούς του «Τριφυλλιού».

Είναι χαρακτηριστικό πως η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της ανέρχεται μόλις στα 6.8 εκατ. ευρώ, ενώ δεν υπάρχει κανένας παίκτης που να κοστολογείται με περισσότερες από 450 χιλ. ευρώ. Αυτή είναι η αξία του Τσέχου τερματοφύλακα, Μάρτιν Γιάνασεκ, που αποτελεί νέο μεταγραφικό απόκτημα και αναμένεται να είναι βασικός στις αναμετρήσεις με το «Τριφύλλι» (εφόσον φυσικά προκριθούν και οι 2 ομάδες από τον 2ο προκριματικό).

Στο έμψυχο δυναμικό της Σπάρτακ ξεχωρίζει επίσης ο 27χρονος Σουηδός αμυντικός, Πάτρικ Νουαντίκε, ο οποίος όμως είναι αυτή την περίοδο τραυματίας, αλλά και ο 25χρονος Γεωργιανός χαφ, Γκιόργκι Μοϊστραπισβίλι. Αρχηγοί για τους Σλοβάκους είναι ο πολύπειρος Ρόμαν Προχάτσκα (37 χρονών) και ο 35χρονος Μάρτιν Μίκοβιτς (αριστερός μπακ).

Στον πάγκο της Σπάρτακ βρίσκεται ο 36χρονος Ισπανός, Αντόνιο Μουνιόθ, με την διοίκηση της ομάδας να τον εμπιστεύεται όπως το «Τριφύλλι» προσέλαβε τον Τζέικομπ Νίστρουπ, που βρίσκεται σχεδόν στην ίδια ηλικία (αλλά με εμπειρία πρωταθλητισμού). Στο παρελθόν ο Μουνιόθ έχει υπάρξει πρώτος προπονητής της ETO FC και της Κ19 της Γκιορ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 έως το καλοκαίρι του ίδιου έτους ήταν βοηθός στην Ντουνάισκα Στρέντα. Στην σλοβακική ομάδα βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2026, έχοντας κοουτσάρει συνολικά σε 15 αγώνες.

Η ομάδα αγωνίζεται στο «Anton Malatinský Stadium», χωρητικότητας 18.200 θέσεων, που αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο γήπεδο της Σλοβακίας. Κατασκευάστηκε το μακρινό 1923, ενώ το 2015 έλαβε χώρα μια εντυπωσιακή ανακαίνιση, που κόστισε συνολικά 79 εκατ. ευρώ.

Την περσινή σεζόν η Σπαρτάκ τερμάτισε 3η στο Πρωτάθλημα Σλοβακίας, με απολογισμό 17-5-10 και εξασφαλίζοντας ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League. Στην Ευρώπη αποκλείστηκε στον 1ο προκριματικό του Europa League από την Χάκεν (συνολικό σκορ 3-2) και συνέχισε στο Conference League, όπου πέρασε την Χιμπέρνιανς (7-2 συνολικό σκορ) και αποκλείστηκε στον 3ο προκριματικό από την Κραϊόβα (4-6 συνολικό σκορ).