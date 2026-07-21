O Kαπντεβίλα αποκάλυψε τον λόγο που ο Κουκουρέγια έθαψε νόμισμα στο γήπεδο πριν τον τελικό!

Ο παλαίμαχος Ισπανός μπακ Ζοάν Καπντεβίλα, με ανάρτησή του στα social media αποκάλυψε την κίνηση που έκανε ο Μαρκ Κουκουρέγια, θάβοντας ένα νόμισμα στο γήπεδο πριν τον τελικό του Mundial κόντρα στην Αργεντινή.

Ο Καπντεβίλα ανέφερε ότι ήταν αυτός που ζήτησε από τον Κουκουρέγια να κάνει αυτή την κίνηση, αφού κάτι ανάλογο είχε κάνει ο βετεράνος μπακ στον τελικό του 2010 κόντρα στην Ολλανδία.

Το... γούρι του Καπντεβίλα και του Κουκουρέγια τελικά έπιασε, αφού τόσο το 2010, όσο και το 2026 η Ισπανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, με τον παλαίμαχο μπακ να εκφράζει την αγάπη του στον αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης.