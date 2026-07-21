O Kαπντεβίλα αποκάλυψε τον λόγο που ο Κουκουρέγια έθαψε νόμισμα στο γήπεδο πριν τον τελικό!

Ο Καπντεβίλα ανέφερε ότι ήταν αυτός που ζήτησε από τον Κουκουρέγια να κάνει αυτή την κίνηση, αφού κάτι ανάλογο είχε κάνει ο βετεράνος μπακ στον τελικό του 2010 κόντρα στην Ολλανδία.
Το... γούρι του Καπντεβίλα και του Κουκουρέγια τελικά έπιασε, αφού τόσο το 2010, όσο και το 2026 η Ισπανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, με τον παλαίμαχο μπακ να εκφράζει την αγάπη του στον αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης.
🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...— Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026
⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU