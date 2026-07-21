Η TCL συγχαίρει την Εθνική Ισπανίας για την ιστορική της κατάκτηση

Η TCL, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης παγκοσμίως και Premium Partner της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF), συγχαίρει την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ισπανίας για την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου του φετινού καλοκαιριού.

Δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία της «La Roja», η Ισπανία πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική στιγμή στη σπουδαία αθλητική της διαδρομή. Από το 2023, η TCL υποστηρίζει τη Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μοιραζόμενη το πάθος για ένα άθλημα που ενώνει διαφορετικές γενιές και χαρίζει αξέχαστες στιγμές στους φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Θερμά συγχαρητήρια στη “La Roja” για αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Η πορεία της αντικατοπτρίζει το ταλέντο, την αποφασιστικότητα και το ομαδικό πνεύμα που κάνουν το ποδόσφαιρο μια διαρκή πηγή έμπνευσης», δήλωσε ο Stefan Streit, Chief Marketing Officer της TCL Europe. «Ως Premium Partner της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή μαζί με τους φιλάθλους, βοηθώντας, ταυτόχρονα, ώστε να απολαμβάνουν κάθε αγώνα μέσα από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες».

Μια νίκη που ξεπέρασε τα όρια του γηπέδου

Σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι ψυχαγωγούνται μέσα από πολλαπλές οθόνες και συσκευές, ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός τελικός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ελάχιστες στιγμές που φέρνουν οικογένειες και φίλους γύρω από την ίδια οθόνη. Η TCL σχεδιάζει και εξελίσσει τις τεχνολογίες της γι’ αυτές ακριβώς τις μοναδικές στιγμές.

Η σειρά τηλεοράσεων TCL SQD-Mini LED έχει σχεδιαστεί για να απογειώνει την εμπειρία παρακολούθησης των κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη εικόνα, εντυπωσιακή λεπτομέρεια και ρεαλιστική απόδοση. Χάρη στον προηγμένο έλεγχο φωτισμού, τα ζωντανά χρώματα και τη μοναδική αίσθηση που προσφέρει η μεγάλη οθόνη, σε συνδυασμό με τις ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο ήχου, οι τηλεοράσεις TCL μεταφέρουν τους φιλάθλους στην καρδιά του αγώνα, αναδεικνύοντας κάθε φάση, κάθε αντίδραση της εξέδρας και κάθε καθοριστική στιγμή.

Πέρα από την κορυφαία εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας, το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων της TCL – που περιλαμβάνει κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια και έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές – συμβάλλει στη δημιουργία ενός άνετου και λειτουργικού σπιτιού, είτε πρόκειται για την προετοιμασία πριν από έναν μεγάλο αγώνα, είτε για τη φιλοξενία φίλων, είτε για τους πανηγυρισμούς μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Στο πλευρό της «La Roja» και της δύναμης του αθλητισμού

Η TCL επενδύει διαχρονικά στον αθλητισμό, στηρίζοντας κορυφαίες εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ως Premium Partner της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF), η TCL βρίσκεται στο πλευρό της «La Roja», φέρνοντας ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους το πάθος, τη δυναμική και τη συγκίνηση του ισπανικού ποδοσφαίρου, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αναβαθμίζει την εμπειρία παρακολούθησης των σημαντικότερων αθλητικών διοργανώσεων, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Παράλληλα, στην Ιταλία, η TCL συνεργάζεται με την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC), προσφέροντας στους φίλους της «Squadra Azzurra» μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία θέασης. Η εταιρεία αποτελεί επίσης επίσημο συνεργάτη της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (DFB), ενώ υποστηρίζει και τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Παράλληλα, ως Global Partner της Arsenal FC, η TCL ενισχύει την παρουσία της στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό οικοσύστημα και βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους διεθνώς.

Η δέσμευση της TCL στον αθλητισμό εκτείνεται και πέρα από το ποδόσφαιρο. Πρόσφατα, η εταιρεία αναδείχθηκε Worldwide Olympic and Paralympic Partner έως το 2032, στηρίζοντας την εμπειρία τόσο των αθλητών όσο και των φιλάθλων στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της TCL να αξιοποιεί την τεχνολογία για την αναβάθμιση της αθλητικής εμπειρίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και γενιές.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της TCL που αναβαθμίζουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.tcl.com/eu/en.

Σχετικά με την TCL

Η TCL Electronics (1070.HK) αποτελεί ένα κορυφαίο brand ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια βιομηχανία τηλεοράσεων. Σήμερα, η TCL δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 αγορές παγκοσμίως. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων consumer electronics, που εκτείνονται από τηλεοράσεις και προϊόντα ήχου έως οικιακές συσκευές και φορητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές, smart glasses, επαγγελματικές οθόνες και πολλά ακόμη. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της TCL: https://www.tcl.com/gr/el