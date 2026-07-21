Από τη G-League στην Μπαρτσελόνα ο Ουμούντε

Μεταγραφή από την G-League έκανε η Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Στάνλεϊ Ουμούντε ως το 2028.

Ο 27χρονος Αμερικανός με νιγηριανό διαβατήριο θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας ήταν στη G-League.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Όστιν Σπερς στην G-League, ενώ κατέγραψε και δύο συμμετοχές στον μαγικό κόσμο του NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας κατά μέσο όρο 17 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Με την κίνηση αυτή, οι Καταλανοί φτάνουν αισίως τις έξι προσθήκες για τη σεζόν 2026/27, καθώς έχουν ήδη ντύσει στα μπλαουγκράνα τους Ολιβιέ Νκαμχουά, Τζάστιν Ρόμπινσον, Τζος Νίμπο, Ουμόχα Γκίμπσον και Άγκους Ούμπαλ.