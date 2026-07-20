Ο (ποδοσφαιρικός) κόσμος της ανήκει: Η Ισπανία «σφυροκόπησε» επί 120 λεπτά την αγνώριστη Αργεντινή, την κέρδισε με το…. φτωχό 1-0 και κατέκτησε το 2ο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Βασίλισσα του κόσμου είναι και επίσημα η Ισπανία, η οποία ήταν μια κλάση πάνω από την Αργεντινή, δεν την άφησε να κάνει ούτε σουτ στο 90λεπτο και την «τελείωσε» στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες (1-0) παίρνοντας το στέμμα της. Δεν κατάφερε να κάνει ακόμα ένα «θαύμα» ο Λιονέλ Μέσι. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της είναι πλέον κάτοχος και του Euro και του Mundial η La Roja. Μόλις ένα γκολ δέχθηκε σε αυτή την απίστευτη διαδρομή η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Με φάση για την Ισπανία ξεκίνησε το ματς, μόλις στο 5’, όταν ο Όλμο βρήκε τον Γιαμάλ αλλά το πλασέ του τελευταίου από κοντά μπλοκαρίστηκε και ο Μαρτίνες απέκρουσε. Στο 7’ η Αργεντινή προσπάθησε να τιμωρήσει την άμυνα ψηλά της La Roja αλλά ο Σιμόν πρόλαβε τον Μέσι και στη συνέχεια ο αγώνας πήρε τη μορφή που οι περισσότεροι θα περίνεναν. Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε πίεζε ψηλά, ανακτούσε άμεσα την κατοχή και κρατούσε την μπάλα για μεγάλα διαστήματα και εκείνη του Σκαλόνι αμυνόταν στο δικό της μισό χωρίς αυτό όμως να την προβληματίζει. Στο 39’ η Ισπανία είχε καλή στιγμή με το σουτ του Ογιαρθάμπαλ από το όριο της περιοχής αλλά ο Μαρτίνες ήταν έτοιμος και στο 43’ το διαγώνιο του Κουκουρέγια πέρασε έξω. Στο φινάλε του πρώτου μέρους γράφτηκε με την αναγκαστική αλλαγή της Αργεντινής αφού ο Λισάντρο Μαρτίνες αποχώρησε και τη θέση του πήρε ο Οταμέντι.

Στο ημίχρονο ο Σκαλόνι έβαλε τον Παρέδες και αυτός στα πρώτα δευτερόλεπτα έκανε λάθος, ο Μπαένα πήρε και συνέκλινε, όμως το σουτ πήγε στον Μαρτίνες. Η εικόνα παρέμεινε είδια με το πρώτο μέρος, η Ισπανία ήταν κυρίαρχη με μεγάλες αλληλουχίες μεταβιβάσεων και στο 67’ είχε μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Φεράν Τόρες μετά τη σέντρα του Γιαμάλ. Στο τελευταίο κομμάτι η κάτοχος του Euro που επέμεινε για να μην αφήσει το τελικό να πάει στην παράταση, όμως απέναντί της βρήκε έναν εκπληκτικό, Μαρτίνες, ο οποίος στο 77’ σταμάτησε τα σουτ των Πέδρι και Κουμπαρσί και στο 81’ ήταν σωστά τοποθετημένος στην κεφαλιά του Λαπόρτ. Στο 93’ ο Έντσο Φερνάντες είδε δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Κουμπαρσί και άφησε την Αργεντινή με 10 παίκτες. Για να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση, χρειάστηκε ο Μαρτίνες να βάλει ακόμα ένα μεγάλο stop και αυτό ήταν στο 98’ στο φάουλ του Γιαμάλ που πήγαινε στο παραθυράκι.

Με 90 λεπτά μονότερμα, στην παράταση δεν υπήρχε κάποιος να περιμένει κάτι διαφορετικό από την Ισπανία να πιέζει και έτσι κι έγινε. Στο 93’ ο Νίκο Γουίλιαμς δεν πρόλαβε να πάρει την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Πέδρι και στο 96’ γκολ του εξτρέμ ακυρώθηκε για φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι, ένα φάουλ το οποίο δεν φάνηκε καθαρά από κανένα replay. Αυτό στο 106’ όμως δεν μπορούσε να ακυρωθεί, ο Πέδρι έκανε νέα σέντρα, ο Γουίλιαμς ήταν και πάλι μέσα στη φάση παίρνοντας την κεφαλιά και ο Φεράν Τόρες με τρομερό αριστερό στον ουρανό των δικτύων έκανε το 1-0.

Στο φινάλε του έξτρα χρόνου η Αργεντινή ένιωσε ότι μπορεί να έχει μια ακόμα ζωή, όμως από κοντά ο Ταλιαφίκο δεν μπόρεσε μετά από γύρισμα από δεξιά και το σουτ του Τζουλιάνο Σιμεόνε έφυγε ψηλά. Η Ισπανία κράτησε το υπέρ της σκορ και πανηγύρισε μια ακόμα ιστορική επιτυχία…

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99’ Έρικ Γκαρθία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99’ Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62’ Πέδρι), Όλμο (75’ Μερίνο), Μπαένα (75’ Γουίλιαμς), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62’ Φεράν Τόρες).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ (58’ Μολίνα), Ρομέρο (70’ Μεδίνα), Λισάντρο Μαρτίνες, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Ντε Πολ (70’ Τζουλιάνο Σιμεόνε), Νίκο Γκονσάλες (46’ Παρέδες), Άλβαρες (102’ Σενέσι), Μέσι.

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