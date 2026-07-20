Σημαντική κίνηση της ΑΕΚ: «Έδεσε» και την Κόγγουλη! (pics-vid)

Σε μια ακόμα σημαντική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ που ανανέωσε τη συνεργασία της με την διεθνή παίκτρια Σοφία Κόγγουλη.

Την έμπειρη επιθετικό υποδέχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής της Μάνας ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος εξήρε το ήθος και την προσωπικότητα της και της επισήμανε ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας της ομάδας για να πετύχει τους στόχους της.

Από την πλευρά της η Σοφία Κόγγουλη δήλωσε στο aek.gr: «Τα συναισθήματά μου για την ΑΕΚ είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για να πάμε μαζί με τον κόσμο μας την ΑΕΚ όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Σοφία Κόγγουλη. Η 35χρονη (21/07/1991) διεθνής επιθετικός, υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και θα παραμείνει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου, συμπληρώνοντας έτσι μία τριετία με τη φανέλα της ΑΕΚ!

Η Σοφία Κόγγουλη αποτελεί βασικό στέλεχος και ψυχή της ΑΕΚ στα δύο χρόνια που αγωνίζεται στην ομάδα μας, έχοντας πανηγυρίσει και το νταμπλ του 2024-2025.

Την Σοφία υποδέχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής της Μάνας ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος εξήρε το ήθος και την προσωπικότητα της και της επισήμανε ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας της ομάδας για να πετύχει τους στόχους της.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Σοφία Κόγγουλη δήλωσε στο aek.gr: «Τα συναισθήματά μου για την ΑΕΚ είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για να πάμε μαζί με τον κόσμο μας την ΑΕΚ όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου».

Σοφία, καλή επιτυχία και τη νέα σεζόν!

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Σοφία Κόγγουλη. Η 35χρονη (21/07/1991) διεθνής επιθετικός, υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και θα παραμείνει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου, συμπληρώνοντας έτσι μία τριετία με τη φανέλα της ΑΕΚ!

Η Σοφία Κόγγουλη αποτελεί βασικό στέλεχος και ψυχή της ΑΕΚ στα δύο χρόνια που αγωνίζεται στην ομάδα μας, έχοντας πανηγυρίσει και το νταμπλ του 2024-2025.

Την Σοφία υποδέχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής της Μάνας ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος εξήρε το ήθος και την προσωπικότητα της και της επισήμανε ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας της ομάδας για να πετύχει τους στόχους της.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Σοφία Κόγγουλη δήλωσε στο aek.gr: «Τα συναισθήματά μου για την ΑΕΚ είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για να πάμε μαζί με τον κόσμο μας την ΑΕΚ όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου».

Σοφία, καλή επιτυχία και τη νέα σεζόν!