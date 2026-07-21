Καιρός σήμερα: Στους 41 βαθμούς η θερμοκρασία – Βροχές στη Μακεδονία

Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί και σήμερα (21/7/2026) η θερμοκρασία στον καιρό, αφού θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά, αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.