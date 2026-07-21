Δύο αθλήτριες στο Ευρωπαϊκό Παίδων Υπερπήδησης Εμποδίων !

Μετά τα Ευρωπαϊκά Ιππικής Δεξιοτεχνίας, σειρά έχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Υπερπήδησης Εμποδίων.

Δύο αμαζόνες εκπροσωπούν την χώρα μας αυτή την εβδομάδα, 21 – 25 Ιουλίου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Υπερπήδησης Εμποδίων, που θα διεξαχθεί στη Γερμανία, και συγκεκριμένα στο Hagen.

Η 3η Πρωταθλήτρια Παιδων 2026, Ασημίνα Μυρτώ Σπέντζου με τον REBEL VGW και η Ιωάννα Δήμητρα Φρανσουά με τηνA MBER VALETA δίνουν το παρόν στο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά.

Οι αγώνες της κατηγορίας παίδων ξεκίνησαν σήμερα με τον προκριματικό και ολοκληρώνονται με τους τελικούς το Σάββατο, 25 Ιουλίου. Στην Κατηγορία Πσίδων θα συμμετάσχουν συνολικά 29 Ευρωπαϊκές χώρες με 106 άλογα και αθλητές.