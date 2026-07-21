Αντίπαλοι Άρη Betsson: Η Μπούργκος πήρε τον Βλάτκο Τσάντσαρ και η Λε Μαν τον Μόουζες Γουντ

Ενίσχυση στη γραμμή των φόργουορντ για τη Λε Μαν και την Σαν Πάμπλο Μπούργκος, αντίπαλοι του Άρη Betsson στον Α’ όμιλο του Eurocup.

Η ισπανική Μπούργκος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σλοβένου διεθνή Βλάτκο Τσάντσαρ (29χρ., 2.01μ.), ο οποίος ήταν και πάλι μέλος της ομάδας το 2018-19. Ακολούθησε η πορεία στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς (2019-25), όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2023. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με την Αρμάνι Μιλάνο, όμως στα τέλη Οκτώβρη λύθηκε το συμβόλαιό του λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Όσον αφορά τη Λε Μαν, ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού φόργουορντ Μόουζες Γουντ, ο οποίος προέρχεται από την κατάκτηση του γερμανικού πρωταθλήματος με την Άλμπα Βερολίνου. Εκεί ο Γουντ είχε την περασμένη σεζόν 9.3 πόντους και 2.7 ριμπάουντ σε 18 αγώνες του γερμανικού πρωταθλήματος, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο. Αγωνίστηκε επίσης στο BCL, έχοντας 9.4 πόντους (με 44.1% στα τρίποντα) και 3.2 ριμπάουντ σε 14 παιχνίδια.

Αυτή ήταν η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη και η σεζόν 2026-27 θα τον βρει για πρώτη φορά στο Eurocup, όπου θα παίξει μεταξύ άλλων κόντρα και στον Άρη.

PROTAGONISTAS | Vlatko Cancar retorna al Coliseum



➡️ El alero esloveno iniciará su segunda etapa en el club en la temporada 2026/27 de Liga Endesa @ACBCOM y de BKT @EuroCup



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