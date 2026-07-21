Παναθηναϊκός: Πήρε τον 15χρονο... killer Λαζαρίδη από τον Ατρόμητο

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτηση του 15χρονου επιθετικού, Δημήτρη Λαζαρίδη, που πέρσι πέτυχε 19 γκολ με τον Ατρόμητο.

Το «Τριφύλλι» συνεχίζει να ενισχύει τις Ακαδημίες του με τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας, αποκτώντας πλέον και τον 15χρονο επιθετικό, Δημήτρη Λαζαρίδη, από τον Ατρόμητο.

Πέρσι ο νεαρός άσος ξεχώρισε με 19 γκολ στην Super League K15, αποδεικνύοντας σε όλους το ταλέντο του και κερδίζοντας μια θέση στον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του νεαρού επιθετικού Δημήτρη Λαζαρίδη στις ακαδημίες της ομάδας. Ο Λαζαρίδης αναμένεται να υπογράψει μάλιστα και το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Δημήτρης Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία 6 ετών στην Ακαδημία Παθιακάκη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 19 γκολ στη Super League Κ15.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού καλωσορίζει τον Δημήτρη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».