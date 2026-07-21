Τέμπη: Νέα ένταση στη δίκη - Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο

Νέα ένταση καταγράφηκε στο τέλος της συνεδρίασης με την οικογένεια Βλάχου να αποχωρεί από την αίθουσα φωνάζοντας «ντροπή».

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με την 23η συνεδρίαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης τοποθετήθηκαν επί της πρότασης της εισαγγελέως σχετικά με αιτήματα που είχαν υποβάλει.

Ένταση σημειώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην εμπλοκή του Ελληνικού Δημοσίου, προκαλώντας αντιπαράθεση με την πρόεδρο του δικαστηρίου.

Νέα ένταση καταγράφηκε στο τέλος της συνεδρίασης, όταν ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε ότι «η δίκη θα πρέπει ίσως να διαχωριστεί ως προς τη σύμβαση 717, ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία».

Τότε, ο κ. Βλάχος φώναξε προς την πρόεδρο: «Κυρία πρόεδρε, κατεβάστε τον από εκεί».

Ο κ. Ηλιόπουλος απάντησε ότι «έχω μια ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο», με τη Μαρία Βλάχου να παρεμβαίνει, λέγοντας: «Θα μιλάτε όμως ευγενικά, δεν θα λέτε “αυτόν τον άνθρωπο”».

Η οικογένεια Βλάχου αποχώρησε από την αίθουσα φωνάζοντας «ντροπή», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε φραστικό επεισόδιο με τον Κώστα Λακαφώση και τον Χρήστο Κωνσταντινίδη.

Πηγή: skai.gr