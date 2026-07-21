Κεραμιδάς: «Δεν πάμε στο EuroCup απλά… για τη συμμετοχή, ήδη ο κόσμος προετοιμάζεται για εκδρομές»

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Κώστας Κεραμιδάς, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για τους στόχους της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, καθώς και για τη συμμετοχή του συλλόγου στο EuroCup Γυναικών.

Αναλυτικά είπε:

Για τη συμμετοχή του Πανσερραϊκού στο EuroCup Γυναικών: «Όταν ανέλαβα τον Πανσερραϊκό, πριν δύο χρόνια, υπήρξε ένα πλάνο στο οποίο λέγαμε ότι σταδιακά θα προσπαθήσουμε να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα. Πρώτα στην Α1, να καθιερωθούμε, να φτιάξουμε τα τμήματα υποδομής με τη Βιβή Διαβολεμένου, που είναι επικεφαλής και δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό τον τομέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκή θέση, προέκυψε. Η διοίκηση του Πανσερραϊκού έχει όραμα και πλάνο. Δεν είναι αυτοσκοπός η διάκριση στην Ευρώπη, όμως η απόκτηση εμπειριών δεν είναι λίγο. Δεν έχουμε σκοπό τη συμμετοχή απλά για να συμμετάσχουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ό,τι από αυτό προκύψει. Στόχος είναι το ελληνικό πρωτάθλημα όπως και πέρυσι και μια καλή πορεία σε αυτό».

Για τον στόχο στην πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία του Πανσερραϊκού: «Αν στην Ευρώπη κάναμε κάποιον αριθμό νικών, εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Με τη Μονπελιέ έχουμε πάρα πολύ λίγη τύχη, η ομάδα αυτή έπαιξε ημιτελικό πέρυσι. Η Ενσίνο επίσης είναι πάρα πολύ καλή, τερμάτισε 5η στο πρωτάθλημα, έχει μια έδρα “φωτιά”. Όσο για τη Γκορζόφ, είναι μια ομάδα με περισσότερες εμπειρίες από εμάς».

Για τον αρχικό σχεδιασμό και τη δυσκολία με τις ξένες: «Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και κάποιες ξένες από πέρυσι, πέραν των Ελληνίδων, όμως έφυγαν πάρα πολύ από τα οικονομικά μας δεδομένα, διότι κάναμε καλή σεζόν πέρυσι, αυτές απέκτησαν υπεραξία και είχαν προτάσεις με διπλάσια και τριπλάσια λεφτά, Έτσι, δεν καταφέραμε να τις κρατήσουμε, παρ’ ότι ήταν επιθυμία μας. Εγώ ήθελα να κάνω απλά προσθέσεις, αλλά τελικά φτιάξαμε μια καινούργια ομάδα, διαφορετική από πέρυσι, όμως εξίσου ανταγωνιστική».

Για το αν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός σχετικά με τις ξένες: «Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει με το ρόστερ, το μόνο “θεματάκι” που έχουμε είναι ότι αποφασίσαμε να επιλέξουμε για τις ξένες παίκτριες, τρεις αμερικανίδες και μια κοινοτική και, επειδή στην Ευρώπη παίζουν μία λιγότερη Αμερικάνα, κοιτάμε να πάρουμε μία ακόμα κοινοτική για να συμπληρώσει τους ευρωπαϊκούς αγώνες».

Για τις ανακοινώσεις και τις παραμονές του ρόστερ: «Μέχρι στιγμής έχουμε ανακοινώσει την Ουόκερ, η οποία πέρυσι ήταν η πρώτη σκόρερ του ογγρικού πρωταθλήματος. Από ‘κει και πέρα, αφήνω καλύτερα τη διοίκηση να επιλέξει τον χρόνο της ανακοίνωσης των παικτριών. Θέλω να σας πω ότι έμειναν αρκετές Ελληνίδες παίκτριες από πέρυσι, όπως η Γεροστεργίου, η Μπαξεβάνου, η Κουβόρντε, επίσης προσθέσαμε και μια παλιά παίκτρια που είχαμε, που παίζει στην εθνική Κύπρου, τη Δέσποινα Παπαϊωάννου. Τις ξένες θα τις ανακοινώσει η διοίκηση όταν εκείνη το επιλέξει».

Για τα τμήματα υποδομής της ομάδας: «Έχουμε διπλασιαμό των παιδιών των χαμηλότερων τμημάτων απ’ όταν ανεβήκαμε στην Α1. Πέρυσι, δε, από όταν ήρθε και η Διαβολεμένου, έχουμε κανονικές ομάδες σε όλες τις κατηγορίες. Πιστεύω φέτος, που θα υπάρχει η Ευρώπη, θα υπάρχει ένα ακόμα κίνητρο από τον κόσμο και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός».

Για τον ενθουσιασμό του κόσμου: «Υπάρχει ενθουσιασμός. Αυτός είχε ξεκινήσει από πέρυσι, όταν τερματίσαμε στην 5η θέση και εξασφαλίσαμε την Ευρώπη. Περιμέναμε να δούμε αν θα πάμε σε ομίλους ή όχι και στον δρόμο με ρωτούσαν συνεχώς “πότε είναι η κλήρωση;” και “πότε παίζουμε;”. Δε μπορούσα… να περπατήσω στον δρόμο. Ήδη οι οπαδοί διοργανώνουν εκδρομές. Πέρυσι το γήπεδο σε όλους σχεδόν τους αγώνες ήταν γεμάτο. Γέμιζε από αρκετούς οργανωμένους του Πανσερραϊκού, από την ομάδα του ποδοσφαίρου. Οι Σέρρες είχαν μπασκετική ιστορία παλιά, απλά έχουν μείνει λίγο πίσω τα τελευταία χρόνια».

Για το τι σημαίνει για τις Σέρρες ο Πανσερραϊκός: «Ο Πανσερραϊκός είναι μια ομάδα που εκφράζει μια πόλη. Δεν είναι μια ομάδα ενός ανθρώπου που ήρθε, έβαλε χρήματα και αν φύγει δε θα υπάρχει. “Κουβαλάει” μια πόλη, έχει πολλή ιστορία και γι’ αυτό μάς στηρίζει και ο κόσμος».

Για το επίπεδο του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα: «Υπάρχει μια βελτίωση των συνθηκών και των όρων κάτω από τους οποίους γίνονται τα πρωταθλήματα γυναικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Αθηναϊκός ήταν αυτός που έδωσε την ώθηση, γιατί πραγματικά έκανε μια τρομερή βελτίωση στο μπάτζετ και διεκδίκησε ευρωπαϊκό κύπελλο. Ακολούθησαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, που ήταν ήδη μια δύναμη και αυτό έδωσε κίνητρο και σ’ όλους τους υπόλοιπους. Έτσι ανεβαίνει όλο το επίπεδο του πρωταθλήματος. Θα ξεκινάει ένα ματς και δε θα ξέρεις ποια θα είναι η έκβαση του αγώνα. Φυσικά ο Αθηναϊκός έχει τα “σκήπτρα” και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά όλοι κάνουν ανταγωνιστικές ομάδες. Πιστεύω ότι όλοι οι αγωνες πρέπει να γίνουν το απόγευμα, γιατί έτσι έρχεται περισσότερος κόσμος. Το πρωτάθλημα και το επίπεδό του αντικατοπτρίζει και την εικόνα της Εθνικής Γυναικών. Οι ξένες δίνουν κίνητρο στις Ελληνίδες να θέλουν να βελτιωθούν κι έτσι αποκτά μεγαλύτερη δύναμη και η Εθνική ομάδα».