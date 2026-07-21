Ντεμαράζ... μεταγραφών ο Αστέρας Β

Ο 22χρονος μέσος αποχώρησε από την Athens Καλλιθέα (36 συμμετοχές, 1 γκολ) και «κατηφορίζει» προς την Τρίπολη με διετές συμβόλαιο, συνεχίζοντας στη Superbet League 2.

H ανακοίνωση συνεργασίας του Αστέρα Β Aktor με τον Δημήτρη Μεταξά:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Μεταξά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Δημήτρης Μεταξάς γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2003, αγωνίζεται ως μέσος και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR.

Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στα Τμήματα Υποδομής της ομάδας μας, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας Κ21, με την οποία έχει 12 συμμετοχές. Έχει αγωνιστεί στην φινλανδική AC Oulu, με την οποία κατέγραψε 29 συμμετοχές και 1 γκολ, στον Βόλο Ν.Π.Σ. με τον οποίο έκανε 38 συμμετοχές με 1 γκολ στην Super League, ενώ με την Athens Kallithea είχε συνολικά 36 συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία».