Το υπογκρούπ της κλήρωσης του Παναθηναϊκού – Αούστρια Βιέννης και Ντιναμό Μινσκ πιθανοί αντίπαλοι

Από τέσσερα ζευγάρια θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό του Conference League.

Στο τέταρτο υπογκρούπ της σημερινής κλήρωσης (15:00) τοποθετήθηκε ως ισχυρός ο Παναθηναϊκός και οι υποψήφιοι αντίπαλοί του, αν αποκλείσει την Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό, είναι τέσσερις ομάδες, που θα προκριθούν από τα αντίστοιχα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Conference League.

Στον δρόμο των «πρασίνων» πιθανό να βρεθεί η Αούστρια Βιέννης και η Ντινάμο Μινσκ, που φαντάζουν πιο δύσκολοι αντίπαλοι.

Αναλυτικά:

Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) - ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)

Λιεπάγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Ρούναβικ (Φερόε) - Κόπερ (Σλοβενία)

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία)

