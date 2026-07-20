Η Μπερ Σεβά δεν θέλει να χάσει πριν την Βίκινγκουρ τον Κάνγκουα - Πιέζει ο παίκτης για ΑΕΚ, έχει έτοιμες και άλλες λύσεις ο Ριμπάλτα 

Η ιστοσελίδα «israelhayom» φιλοξενεί αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με όλα τα τελευταία δεδομένα της υπόθεσης του Κινγκς Κάνγκουα τονίζοντας πως η Μπερ Σεβά θέλει να κρατήσει τον παίκτη τουλάχιστον για τα δύο παιχνίδια με την Βίκινγκουρ και ύστερα να επανεξετάσει την υπόθεση της παραχώρησης του στην ΑΕΚ.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δημοσίευμα που επιβεβαιώνει όλα όσα έχουμε περιγράψει τις προηγούμενες ώρες καθώς το μεγάλο εμπόδιο που έχει προκύψει έχει να κάνει με την επιμονή των Ισραηλινών ο παίκτης να αγωνιστεί την Τρίτη στα προκριματικά του Champions League κάτι που αν συμβεί η ΑΕΚ δεν θα έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι Ισραηλινοί σημειώνουν πως πράγματι η πρόταση της ΑΕΚ είvαι περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Κάνγκουα αλλά επιμαίνουν πως η προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις και αναλύουν πιο κάτω τους λόγους που έχουν να κάνουν με την πρόθεση της Μπερ Σεβά να μην χάσει τον καλύτερο της παίκτη στα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

«Γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο πιο σημαντικός παίκτης στο ρόστερ και η αποχώρηση του θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία που έχει χτίσει η ομάδα. Επομένως, η προσέγγιση στην προσφορά από την Ελλάδα είναι ανάλογη. Η προτεραιότητα είναι να διατηρηθεί ο Κάνγκουα τουλάχιστον μέχρι και τους δύο αγώνες εναντίον της Βίκινγκουρ και στη συνέχεια, με την ελπίδα ότι θα έχει έρθει η πρόκριση στην επόμενη φάση, να επανεξεταστεί η κατάσταση.

Η Μπερ Σεβά γνωρίζει ότι μπορεί να κερδίσει άμεσα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό είναι και το ελάχιστο ποσό που αναμένεται να λάβει εάν η ομάδα προκριθεί σε οποιονδήποτε ευρωπαϊκό όμιλο, οπότε από την πλευρά της είναι καλύτερο να κρατήσει το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στο ρόστερ. Επομένως, ο υπολογισμός προς το παρόν είναι καθαρά επαγγελματικός - να εξασφαλιστεί μια θέση σε League Phase και μόνο τότε να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του Κάνγκουα», σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Πιέζει ο Κάνγκουα να έρθει άμεσα στην ΑΕΚ, έχει έτοιμες και άλλες λύσεις ο Ριμπάλτα

Στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν επίσης πως ο Κινγκς Κάνγκουα έχει εκφράσει την επιθυμία του να φύγει και να προχωρήσει επαγγελματικά και οικονομικά όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν ωστόσο παράλληλα εκτιμούν πως ο 27χρονος μέσος, αν εν τέλει δεν αποδεχτεί την προσφορά η Μπερ Σεβά, θα σεβαστεί την απόφαση της ομάδας και θα την βοηθήσει στα κρίσιμα παιχνίδια.

Προφανώς η στάση που θα κρατήσει ο Κάνγκουα αν χαλάσει η μεταγραφή παραμένει άγνωστη με την ΑΕΚ να του προσφέρει τρεις φορές πάνω τα λεφτά που έχει να λαμβάνει στην Μπερ Σεβά. Όπως γράψαμε και νωρίτερα ο 27χρονος μέσος πιέζει με τον τρόπο του για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή μέσα στις επόμενες ώρες χωρίς να αγωνιστεί απέναντι στην Βίκινγκουρ. Βρίσκεται μάλιστα σε επικοινωνία με τη διοίκηση της Μπερ Σεβά ξεκαθαρίζοντας πως έχει αποφασίσει να παίξει στην ΑΕΚ και πρέπει το ζήτημα να κλείσει άμεσα.

Η ΑΕΚ είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Προφανώς ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ο εκλεκτός των Ριμπάλτα-Νίκολιτς για την ενίσχυση του άξονα ωστόσο σε περίπτωση που τελικά η Μπερ Σεβά τον χρησιμοποιήσει την Τρίτη τότε ίσως αυτό να φέρει ακόμα και την ματαίωση της μετακίνησης. Στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο γνωρίζουν πως έχουν να κάνουν με μια περίπλοκη κατάσταση και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν έτοιμες λύσεις που μπορούν να προχωρήσουν σε περίπτωση που δεν υπάρχει happy end με τους Ισραηλινούς.