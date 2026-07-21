Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (21.7.26) έξω από τον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο.

Όλα έγιναν στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Περίπου στις 08:03 οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για άνδρα που κυκλοφορούσε στην Αρεοπαγίτου κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε τουρίστες.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση, ύστερα από ενημέρωση που έκανε γυναίκα στο Κέντρο Άμεσης Δράσης. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, τραυματίζοντάς τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών από τις ΗΠΑ. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά στο πόδι με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο να κάνει τουρνικέ στον άνδρα προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και συνελήφθη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.