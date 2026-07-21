Ντε Πολ: «Πονάει η απώλεια του Μουντιάλ, αλλά είμαι πιο περήφανος από ποτέ για την Αργεντινή»

Η ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία άφησε έντονο αποτύπωμα στους ποδοσφαιριστές της «Αλμπισελέστε», με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ να εκφράζει δημόσια την απογοήτευσή του.

Ο μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, λίγες ημέρες μετά τον χαμένο τελικό, δημοσίευσε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από το οποίο μίλησε για τον πόνο της απώλειας, αλλά και την υπερηφάνεια που νιώθει για την εθνική ομάδα και τη χώρα του.

Παράλληλα, ο Ντε Πολ άφησε αιχμές για όσους άσκησαν κριτική στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που προσπάθησαν να μειώσουν την πορεία της ομάδας και να αμφισβητήσουν την επιτυχία της.

«Ο μεγαλύτερος πόνος είναι ότι δεν μπορέσαμε να φέρουμε ξανά το Παγκόσμιο Κύπελλο στη χώρα μας. Αν υπάρχει κάποιος που άξιζε να ζήσει ξανά αυτή την απίστευτη στιγμή, ήσουν εσύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Όσο περνούν οι ώρες, καταλαβαίνουμε ότι η ταυτότητα που έχουμε δημιουργήσει με αυτή την ομάδα ξεπερνά ένα τρόπαιο. Αυτό είναι που θέλω να κρατήσω για να ξεπεράσω αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο διεθνής χαφ αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχθηκε η Αργεντινή, τονίζοντας πως η αγάπη του κόσμου για τη φανέλα της εθνικής παραμένει πάνω από κάθε αμφισβήτηση.

«Σήμερα βλέπω πόσοι περίμεναν αυτή την πτώση, ψάχνοντας δικαιολογίες χωρίς βάση σε όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ίσως τους ενοχλούν τα χαμόγελά μας και ο τρόπος που αγωνιζόμαστε. Όμως αυτό απέδειξε ότι το πάθος και η αγάπη για τη φανέλα μας μπορούν να ξεπεράσουν τα πάντα».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ντε Πολ υπογράμμισε: «Θα με πονάει για πολύ καιρό, αλλά σήμερα περισσότερο από ποτέ είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός».