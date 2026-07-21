Η αγκαλιά του Μπαρτζώκα με τη Μάγδα Φύσσα (pics)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συναντήθηκε με τη Μάγδα Φύσσα στο πλαίσιο τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού βρέθηκε στον κινηματογράφο «Μελίνα» για την προβολή της ταινίας «Απόδραση από τα Βούρλα» για την πραγματική ιστορία της απόδρασης 27 πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές των Βουρλών στη Δραπετσώνα το 1955.

Η παρουσία του προπονητή του Ολυμπιακού είχε ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ανάμεσα στους κρατούμενους που απέδρασαν βρισκόταν και ο πατέρας του, Ανδρέας Μπαρτζώκας. Εκεί ήταν και η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα, με τους δυο τους να συναντιούνται στο περιθώριο της εκδήλωσης, ανταλλάσσοντας μια θερμή αγκαλιά και έχοντας μία σύντομη συνομιλία.