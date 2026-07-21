Έγινε η έκπληξη: «Συμφώνησε με την Παρτιζάν ο Παγιόλα»!

Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Ιταλού άσου, που παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να συνεχίζει στον Ερυθρό Αστέρα, θα μετακομίσει στην Παρτιζάν για τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με το «Telesport».
Ο Παγιόλα θα εισπράξει 900.000 ευρώ ετησίως από την ομάδα Χουάν Πεναρόγια, ρίχνοντας παράλληλα άκυρο στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Ιταλό άσο να συνεχίζει στην Παρτιζάν.
Ο Παγιόλα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια μέτρησε 4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ, χάνοντας το φινάλε της περιόδου με πρόβλημα στον μηνίσκο.