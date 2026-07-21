Έγινε η έκπληξη: «Συμφώνησε με την Παρτιζάν ο Παγιόλα»!

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Αλεσάντρο Παγιόλα, που τελικά συμφώνησε με την Παρτιζάν κι έριξε άκυρο στον Ερυθρό Αστέρα!

Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Ιταλού άσου, που παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να συνεχίζει στον Ερυθρό Αστέρα, θα μετακομίσει στην Παρτιζάν για τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με το «Telesport».

Ο Παγιόλα θα εισπράξει 900.000 ευρώ ετησίως από την ομάδα Χουάν Πεναρόγια, ρίχνοντας παράλληλα άκυρο στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Ιταλό άσο να συνεχίζει στην Παρτιζάν.

Ο Παγιόλα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια μέτρησε 4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ, χάνοντας το φινάλε της περιόδου με πρόβλημα στον μηνίσκο.