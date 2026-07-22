Αγιάλα: «Δεν έδωσα μπουνιά στον Ντάνι Όλμο» (vid)

Ο Ρομπέρτο Αγιάλα πήρε θέση για το αν έδωσε μπουνιά ή όχι στον Ντάνι Όλμο, λέγοντας ότι ήταν απλά ένα σπρώξιμο μετά από μια λεκτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, σκοπεύει να του ζητήσει συγγνώμη, κάτι που μαρτυρά ότι μετάνιωσε και υπερασπίζεται το ρόλο του.
«Εννοείται πως λυπάμαι. Λόγω της θέσης μου, δεν μπορώ να επιτρέπω στα συναισθήματά μου ή να δεχτώ ότι αλλάζει η συμπεριφορά μου. Λυπάμαι, αλλά για μένα. Τα υπόλοιπα πράγματα μένουν ως έχουν. Τέλος. Ήταν περισσότερο ένα σπρώξιμο, όχι μπουνιά όπως γράφουν. Ήταν αντίδραση σε κάτι που είπε ο αντίπαλος. Αν πετύχω τον Ντάνι Όλμο, εννοείται πως θα του ζητήσω συγγνώμη από κοντά», δήλωσε σε ραδιόφωνο της Βαλένθια.
Δείτε την επίμαχη φάση με τη λήξη του Ισπανία - Αργεντινή 1-0:
ℹ️ Roberto Fabián Ayala en EXCLUSIVA en @esportsvcr: "Cuando termina el partido mi intención era separar pero luego pasaron cosas con las pulsaciones a mil. No es excusa lo que ocurrió y no debí hacerlo. Más fue un empujón que un puñetazo, fue una reacción a unas palabras. Si veo…— Álex Domínguez (@AlexDominguezTW) July 22, 2026