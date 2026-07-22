Αγιάλα: «Δεν έδωσα μπουνιά στον Ντάνι Όλμο» (vid)

Ο βοηθός του Λιονέλ Σκαλόνι και άλλοτε αμυντικός της Αργεντινής απολογήθηκε για την ενέργειά του στα επεισόδια που αμαύρωσαν το φινάλε του τελικού στο Νιού Τζέρσεϊ.

Ο Ρομπέρτο Αγιάλα πήρε θέση για το αν έδωσε μπουνιά ή όχι στον Ντάνι Όλμο, λέγοντας ότι ήταν απλά ένα σπρώξιμο μετά από μια λεκτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, σκοπεύει να του ζητήσει συγγνώμη, κάτι που μαρτυρά ότι μετάνιωσε και υπερασπίζεται το ρόλο του.

«Εννοείται πως λυπάμαι. Λόγω της θέσης μου, δεν μπορώ να επιτρέπω στα συναισθήματά μου ή να δεχτώ ότι αλλάζει η συμπεριφορά μου. Λυπάμαι, αλλά για μένα. Τα υπόλοιπα πράγματα μένουν ως έχουν. Τέλος. Ήταν περισσότερο ένα σπρώξιμο, όχι μπουνιά όπως γράφουν. Ήταν αντίδραση σε κάτι που είπε ο αντίπαλος. Αν πετύχω τον Ντάνι Όλμο, εννοείται πως θα του ζητήσω συγγνώμη από κοντά», δήλωσε σε ραδιόφωνο της Βαλένθια.

Δείτε την επίμαχη φάση με τη λήξη του Ισπανία - Αργεντινή 1-0: