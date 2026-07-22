Ρεάλ Μαδρίτης: Στροφή σε Εντιαγέ μετά την αποχώρηση Χεζόνια

Το κενό που αφήνει στη θέση «4» ο Μάριο Χεζόνια θέλει να καλύψει η Ρεάλ, αναζητώντας λύσεις.

Η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Κροάτη άσου με το NBA out, αναγκάζει τη Ρεάλ να αλλάξει σχεδιασμό και να κινηθεί για την επιστροφή του Έλι Τζον Εντιαγέ (22, 2.04μ.).

Οι Μαδριλένοι έχουν τέσσερις ημέρες διορία για να ισοφαρίσουν την προσφορά της Βαλένθια και να κρατήσουν τον νεαρό φόργουορντ. Ο κύριος λόγος είναι η επιτακτική ανάγκη για γηγενείς παίκτες στο ρόστερ της ACB, αφού μετά τη φυγή του Χεζόνια οι διαθέσιμες επιλογές είναι ελάχιστες.

Ο Εντιαγέ, ο οποίος αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Ρεάλ, αγωνίστηκε πέρυσι στη G-League με τους θυγατρικούς των Ατλάντα Χοκς (8.1 πόντοι, 6.9 ριμπάουντ), πριν υποβληθεί σε επέμβαση στον ώμο.