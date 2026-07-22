Οδεύει προς Λονδίνο ο Στόουνς

Η Άρσεναλ φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο για τον Άγγλο αμυντικό, όμως Τσέλσι, Έβερτον και Γιουβέντους καραδοκούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «TEAMtalk», ο Τζον Στόουνς έχει την Άρσεναλ ως προτεραιότητα, καθώς παραμένει ελεύθερος και μπορεί να επιλέξει το μέλλον του. Ο Μικέλ Αρτέτα τον έχει προπονήσει στη Μάντσεστερ Σίτι και αυτό είναι διαπραγματευτικό «όπλο».

Ο 32χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός, με την ευχέρεια να αγωνίζεται και στον άξονα έπειτα από ιδέα του Πεπ Γκουαρδιόλα, θέλει να μετακομίσει στο Λονδίνο, η Τσέλσι το ξέρει και πιέζει, ενώ παρατηρούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις η Γιουβέντους και η Έβερτον.