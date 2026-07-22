Οδεύει προς Λονδίνο ο Στόουνς

Σύμφωνα με πληροφορίες του «TEAMtalk», ο Τζον Στόουνς έχει την Άρσεναλ ως προτεραιότητα, καθώς παραμένει ελεύθερος και μπορεί να επιλέξει το μέλλον του. Ο Μικέλ Αρτέτα τον έχει προπονήσει στη Μάντσεστερ Σίτι και αυτό είναι διαπραγματευτικό «όπλο».
Ο 32χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός, με την ευχέρεια να αγωνίζεται και στον άξονα έπειτα από ιδέα του Πεπ Γκουαρδιόλα, θέλει να μετακομίσει στο Λονδίνο, η Τσέλσι το ξέρει και πιέζει, ενώ παρατηρούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις η Γιουβέντους και η Έβερτον.
🚨 Arsenal hold an advantage over Chelsea in the race to sign free agent John Stones.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 22, 2026
The defender favours London, while his relationship with Mikel Arteta gives Arsenal a slight edge.
Chelsea remain firmly interested, while Juventus and Everton are also in the picture.… pic.twitter.com/cohyRqtZ79