Όλα όσα έγιναν και πρέπει να ξέρετε για τις κληρώσεις Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού - Τι ισχύει για την ΑΕΚ

Ξεκινώντας από το Champions League, ο Ολυμπιακός έτυχε βατής κλήρωσης στον 3ο προκριματικό γύρο, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ναϊμέγκεν, ενώ απέφυγε Ουνιόν και Σπάρτα Πράγας.
Συνεχίζοντας στο Europa League, εφόσον προκριθεί απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ.
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Από την άλλη, αν αποκλειστεί και «υποβιβαστεί» στο Conference League, θα βρει στον δρόμο του τον ηττημένο του Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
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Παραμένοντας σε τροχιά Conference League, σε ενδεχόμενη πρόκριση του απέναντι στην Πάκσι, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948, στον 3ο προκριματικό γύρο.
Τέλος, σχηματίστηκε το ταμπλό του Champions Path που απασχολεί την ΑΕΚ με φόντο τα Play Off του Champions League, με τον Ανδρέα Δημάτο να αναλύει εκτενώς τα δεδομένα που αφορούν την Ένωση.