Καραμπάγκ: Η μόνιμη δύναμη του Αζερμπαϊτζάν πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ και Καραμπάγκ είναι πιθανό να τεθούν αντιμέτωποι στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον αμφότερες αποκλειστούν από το Εuropa - Το προφίλ της κορυφαίας ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, η ευρωπαϊκή της εμπειρία και τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν.

Τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον γνωρίσει τον αποκλεισμό από τη Ντιναμό Κιέβου. To SDNA αναλύει το προφίλ των Αζέρων.

Η Καραμπάγκ αποτελεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία την απόλυτη κυρίαρχο του αζέρικου ποδοσφαίρου. Με συνεχόμενες κατακτήσεις τίτλων και σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η ομάδα του Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα έμπειρο και απαιτητικό αντίπαλο, τον οποίο ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να συναντήσει ξανά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το Μπακού και το Tofiq Bahramov Republican Stadium

Παρότι εκπροσωπεί την περιοχή του Αγκντάμ, η Καραμπάγκ αγωνίζεται εδώ και χρόνια στο Μπακού, καθώς η ιστορική της έδρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω της μακροχρόνιας σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Οι εντός έδρας αγώνες της διεξάγονται στο Tofiq Bahramov Republican Stadium, χωρητικότητας περίπου 31.000 θεατών.

Το αγωνιστικό προφίλ

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια ο Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ, ο οποίος έχει ταυτιστεί με τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Υπό τις οδηγίες του, η Καραμπάγκ έχει αποκτήσει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, βασιζόμενη στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, την τακτική πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα στις μεταβάσεις.

Το ρόστερ της αποτελείται από έμπειρους Αζέρους διεθνείς και ποιοτικούς ξένους ποδοσφαιριστές, ενώ η συνεχής παρουσία σε Champions League και Europa League έχει προσφέρει πολύτιμες παραστάσεις απέναντι σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Μπορεί να μην ξεχωρίζει κάποιος χρηματιστηριακά όμως η Καραμπάγκ έχει εξελιχθεί σε υπολογίσιμο μέγεθος ακόμα και σε επίπεδο Champions League.

Τροπαιοθήκη

Η Καραμπάγκ ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί την πιο επιτυχημένη ομάδα του σύγχρονου αζέρικου ποδοσφαίρου. Έχει κατακτήσει 12 πρωταθλήματα Αζερμπαϊτζάν, καθώς και 8 Κύπελλα, ενώ τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί σχεδόν απόλυτα στις εγχώριες διοργανώσεις.

Παράλληλα, ήταν η πρώτη ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν που συμμετείχε σε φάση ομίλων του Champions League, ενώ έχει καθιερωθεί ως σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο έμπειρους αντιπάλους που μπορεί να συναντήσει ο ΠΑΟΚ.