H Ρόμα προσφέρει 47 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Σάμερβιλ!

Οι Ρωμαίοι είναι αποφασισμένοι να τινάξουν την μπάνκα για να αποκτήσουν τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό, καταθέτοντας τρίτη πρόταση στην Γουέστ Χαμ!

Η Ρόμα θέλει να αποκτήσει τον Κρισένσιο Σάμερβιλ πάση θυσία, με την ιταλική ομάδα να καταθέτει τρίτη πρόταση στην Γουέστ Χαμ, προσφέροντας το ποσό των 47 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιο του 24χρονου μεσοεπιθετικού με τα «σφυριά» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029, όμως μετά τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ στην Championship ο Σάμερβιλ έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής.

Η τρίτη πρόταση που κατέθεσε η Ρόμα πλησιάζει τις απαιτήσεις της Γουέστ Χαμ, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί το deal και ο Ολλανδός να μετακομίσει στην Ιταλία.