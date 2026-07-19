DPG: «Όποιος δεν έχει στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό δεν έχει θέση στην ομάδα - Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media σχολίασε τις αποχωρήσεις των Τζέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλου και τόνισε πως όποιος φοράει τα πράσινα πρέπει να θέλει να βρίσκεται στον Παναθηναϊκό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε ένα σχόλιο σε μία ανάρτησή του στο Instagram και σχολίασε τις αποχωρήσεις των Τζέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλου.

Τόνισε πως όποιος βρίσκεται στο «τριφύλλι» θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στην ομάδα και υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

Για την αποχώρηση του Όσμαν: «Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατομμύρια μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσο, αλλά και για να σχολιάσεις και εσύ».

Για τον Τολιόπουλο: «Επίσης δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος;

Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, του σήμερα, ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου, ή πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς, βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα.

Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε… Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση».