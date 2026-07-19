Οι Μπακς δεν… καίγονται να κρατήσουν τον Τέρνερ

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι «ανοιχτοί» στην αποχώρηση του Μάιλς Τέρνερ, αλλά την ίδια ώρα δεν ψάχνουν ενεργά στην αγορά για προτάσεις.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν φαίνεται να έχουν ισχυρό κίνητρο να διατηρήσουν τον Μάιλς Τέρνερ στο ρόστερ τους μακροπρόθεσμα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επιδιώκουν την παραχώρησή του, όπως αναφέρει το «Heavy». Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, η ομάδα δεν τον έχει βγάλει επίσημα στην αγορά ανταλλαγών.

Παράλληλα, οι Μπακς δεν διαθέτουν τον έλεγχο των picks τους στον πρώτο γύρο του draft για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να κάνουν talk ή να προσπαθήσουν να βρεθούν στην λοταρία.

Παρόλα αυτά, ο οργανισμός ενδέχεται να ωφεληθεί περισσότερο δίνοντας αυξημένο χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς ψηλούς Ουσμάν Ντιένγκ και Κελ'Ελ Γουέαρ, τους οποίους φέρεται να πιστεύει και μπορεί να εξελίξει.

Έτσι, μένει να φανεί αν τελικά ο Τέρνερ θα αποτελέσει παρελθόν από τα «Ελάφια».