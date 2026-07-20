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Τρελάθηκαν με την κούπα Ναδάλ και Αλκαράθ! (vids)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Πολύ έντονα έζησαν τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή ο Ράφα Ναδάλ και ο Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 23χρονος Ισπανός, μάλιστα, ήταν παρών στον αγώνα και αποκάλυψε το τρόπαιο μαζί με την ηθοποιό Γιουνγκ Χογιόν.

Ο Ράφα, από την πλευρά, παρακολούθησε την αναμέτρηση από το σπίτι του στη Μαγιόρκα και μοιράστηκε με τους ακολούθους του την αντίδρασή του στο σφύριγμα της λήξης!

Μεγάλοι ποδοσφαιρόφιλοι και οι δύο, πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία.

Τρελάθηκαν με την κούπα Ναδάλ και Αλκαράθ! (vids)