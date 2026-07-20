Τρελάθηκαν με την κούπα Ναδάλ και Αλκαράθ! (vids)

Ο 23χρονος Ισπανός, μάλιστα, ήταν παρών στον αγώνα και αποκάλυψε το τρόπαιο μαζί με την ηθοποιό Γιουνγκ Χογιόν.
Ο Ράφα, από την πλευρά, παρακολούθησε την αναμέτρηση από το σπίτι του στη Μαγιόρκα και μοιράστηκε με τους ακολούθους του την αντίδρασή του στο σφύριγμα της λήξης!
Μεγάλοι ποδοσφαιρόφιλοι και οι δύο, πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία.
Carlos Alcaraz celebrating Spain's almost-goal during the World Cup...I need them to kiss pic.twitter.com/D0O8mYKyBm— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) July 19, 2026
VAMOOOOOOOS 🇪🇸🏆— Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 19, 2026
¡CAMPEONES DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ! ⭐️⭐️ pic.twitter.com/IbkSFwOqgy
Carlos Alcaraz and actress Jung Hoyeon unveil the FIFA World Cup 2026 trophy 🎾⚽️🏆— Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) July 19, 2026
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i'm so happy for my close personal friend carlos alcaraz pic.twitter.com/bPG1OPUnIw— evan #W8FORIT 🦊🍓 (@sinnermilton) July 19, 2026