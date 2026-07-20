Τρελάθηκαν με την κούπα Ναδάλ και Αλκαράθ! (vids)

Πολύ έντονα έζησαν τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή ο Ράφα Ναδάλ και ο Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 23χρονος Ισπανός, μάλιστα, ήταν παρών στον αγώνα και αποκάλυψε το τρόπαιο μαζί με την ηθοποιό Γιουνγκ Χογιόν.

Ο Ράφα, από την πλευρά, παρακολούθησε την αναμέτρηση από το σπίτι του στη Μαγιόρκα και μοιράστηκε με τους ακολούθους του την αντίδρασή του στο σφύριγμα της λήξης!

Μεγάλοι ποδοσφαιρόφιλοι και οι δύο, πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία.

Carlos Alcaraz celebrating Spain's almost-goal during the World Cup...I need them to kiss pic.twitter.com/D0O8mYKyBm — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) July 19, 2026

VAMOOOOOOOS 🇪🇸🏆



¡CAMPEONES DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ! ⭐️⭐️ pic.twitter.com/IbkSFwOqgy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 19, 2026

Carlos Alcaraz and actress Jung Hoyeon unveil the FIFA World Cup 2026 trophy 🎾⚽️🏆

pic.twitter.com/l82SusX93t — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) July 19, 2026