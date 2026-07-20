Γρηγορίου: «Η νέα φανέλα να είναι η απαρχή για μία νέα χρονιά με επιτυχίες»

Η τοποθέτηση του Μιχάλη Γρηγορίου κατά την παρουσίαση των εμφανίσεων του ποδοσφαιρικού Άρη

Όλα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός για την νέα σεζόν και όσα περιμένει από τους παίκτες του ενόψει της αναχώρησης για Ιταλία.

Αναλυτικά:

«Έχουμε ποιότητα και ικανότητα, τα παιδιά έχουν φτιάξει εξαιρετικά αποδυτήρια που είναι το Α και το Ω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε και τραυματισμούς, κάτι θετικό για μία προετοιμασία.

Η εμφάνιση της ομάδας είναι εξαιρετική και μακάρι όπως είπαν και οι παίκτες, η νέα φανέλα να είναι η απαρχή για μία νέα χρονιά με επιτυχίες. Πιστεύω πως οτιδήποτε έχω δηλώσει, θα γίνει πράξη φέτος» .