Ισπανία: «Δένει» τον Ντε λα Φουέντε μέχρι το Μουντιάλ του 2030!

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έφερε ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση στον Λουίς ντε λα Φουέντε, με την ισπανική ομοσπονδία να επιθυμεί την παραμονή του στον πάγκο της εθνικής ομάδας μέχρι το Μουντιάλ του 2030.

Το συμβόλαιο του 65χρονου τεχνικού ολοκληρώνεται το 2028, όμως η RFEF έχει ήδη στα πλάνα της την έναρξη συζητήσεων για επέκταση της συνεργασίας για δύο ακόμη χρόνια. Η πρόθεση αφορά τόσο τον ίδιο τον Ντε λα Φουέντε όσο και το τεχνικό του επιτελείο, προκειμένου να συνεχιστεί το επιτυχημένο πλάνο που έχει οδηγήσει τη «ρόχα» σε νέες μεγάλες επιτυχίες.

Ο Ισπανός προπονητής αποτελεί πλέον βασικό πρόσωπο της χρυσής εποχής της εθνικής ομάδας. Υπό την καθοδήγησή του, η Ισπανία παρουσίασε σταθερότητα και ποιότητα σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φτάνοντας στην κατάκτηση του τροπαίου μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό.

Από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας τον Δεκέμβριο του 2022, όταν διαδέχθηκε τον Λουίς Ενρίκε, ο Ντε λα Φουέντε δημιούργησε έναν ισχυρό κορμό, εμπιστεύτηκε τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Euro 2024 και στη δεύτερη παγκόσμια κούπα της ιστορίας της.

Η ισπανική ομοσπονδία θέλει να ολοκληρώσει τις επαφές μετά το καλοκαίρι, χωρίς βιασύνη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο στόχος είναι ο Ντε λα Φουέντε να συνεχίσει την πορεία της ομάδας στο Euro 2028 και να την οδηγήσει στο μεγάλο ραντεβού του 2030, όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο θα φιλοξενηθεί από Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.