Eurocup με τα highlights του Όσμαν: «Φίλοι του ΠΑΟΚ, θεωρήστε το αυτό σαν τρέιλερ»

Ο Τούρκος άσος ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας από τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι», με το Eurocup να αποθεώνει τη συγκεκριμένη μεταγραφή.
«Φίλοι του ΠΑΟΚ, θεωρήστε το αυτό σαν τρέιλερ (ταινίας)» ανέφερε η διοργανώτρια αρχή για μερικές από τις καλύτερες φάσεις του Όσμαν την περασμένη σεζόν στην Ευρωλίγκα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
. @PAOKbasketball fans, consider this the trailer ⚫️⚪️— BKT EuroCup (@EuroCup) July 20, 2026
Let’s take a look at Cedi Osman's best plays from the @EuroLeague 🎬#RoadToGreatness pic.twitter.com/bfhI9KPdzh