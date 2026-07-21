Eurocup με τα highlights του Όσμαν: «Φίλοι του ΠΑΟΚ, θεωρήστε το αυτό σαν τρέιλερ»

Η μεταγραφή του Τζέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο σε όλη την Ευρώπη, με τον Δικέφαλο να βάζει στο ρόστερ του έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της Euroleague την περασμένη σεζόν.

Ο Τούρκος άσος ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας από τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι», με το Eurocup να αποθεώνει τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

«Φίλοι του ΠΑΟΚ, θεωρήστε το αυτό σαν τρέιλερ (ταινίας)» ανέφερε η διοργανώτρια αρχή για μερικές από τις καλύτερες φάσεις του Όσμαν την περασμένη σεζόν στην Ευρωλίγκα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.