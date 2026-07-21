Φωτιάς: «Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στα ντέρμπι - Όλοι οι διαιτητές είδαμε θετικά την παραμονή της ΚΕΔ»

Ο Βασίλης Φωτιάς έδωσε συνέντευξη και μίλησε για την ΚΕΔ, λέγοντας πως όλοι οι διαιτητές είδαν θετικά την παραμονή της ενώ παράλληλα είναι όλοι έτοιμοι για τα ντέρμπι της Super League.

O διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου, Βασίλης Φωτιάς, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ και μεταξύ άλλων είπε τα εξής:

Για την παραμονή του Στεφάν Λανουά: Όλοι οι διαιτητές το είδαμε θετικά. Με τις συχνές αλλαγές δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει το έργο της (σ.σ. η ΚΕΔ). Γίνεται πολύ σημαντική δουλειά στην εκπαίδευση. (...) Είμαστε τυχεροί που έχουμε στην ΚΕΔ ανθρώπους που έχουν παραστάσεις από μεγάλες διοργανώσεις. Πέρα από την τεχνική επάρκεια και το ταλέντο που έχουν, έχουν και τις παραστάσεις για να σε προετοιμάσουν κατάλληλα.

Για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος: Είμαι θετικός. Υπάρχει ικανός αριθμός διαιτητών να ανταπεξέλθει σε απαιτητικά ματς. Ως διαιτητές θέλουμε τα δύσκολα παιχνίδια για να μπορέσουμε να πάμε σε επόμενο επίπεδο. Όποιος διαιτητής θέλει να εξελιχθεί, θέλει να παίζει δύσκολα παιχνίδια. Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στα ντέρμπι.

Για την πρόταση της ΚΕΔ: Είναι σωστή η πρόταση για την αξιολόγηση των διαιτητών. Κρατάει σε εγρήγορση και δίνει χρονικό ορίζοντα. Σε σύνολο οκτώ παιχνιδιών δεν γίνεται να είμαστε σε όλα τυχεροί. Στο κύπελλο παίξαμε απελευθερωμένα.