Tέλος από την Παρτιζάν ο Ποκουσέφσκι

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Ποκουσέφσκι, που έμεινε και τυπικά ελεύθερος από την Παρτιζάν και μένει να φανεί σε ποια ομάδα θα συνεχίσει τη νέα σεζόν.

Ο Σέρβος άσος την περίοδο που ολοκληρώθηκε στην Euroleague μέτρησε 3,6 πόντους και 2,1 ριμπάουντ μέσο όρο.

Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je doneo odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine.



Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspeha… pic.twitter.com/2v6e9WpdZf