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Tέλος από την Παρτιζάν ο Ποκουσέφσκι

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Παρελθόν από την Παρτιζάν αποτελεί ο Αλεκσέι Ποκουσέφκσι, όπως ανακοίνωσε η σερβική ομάδα.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Ποκουσέφσκι, που έμεινε και τυπικά ελεύθερος από την Παρτιζάν και μένει να φανεί σε ποια ομάδα θα συνεχίσει τη νέα σεζόν.

Ο Σέρβος άσος την περίοδο που ολοκληρώθηκε στην Euroleague μέτρησε 3,6 πόντους και 2,1 ριμπάουντ μέσο όρο.

Tέλος από την Παρτιζάν ο Ποκουσέφσκι