Η Λίβερπουλ συζητάει την πώληση μέρους των μετοχών σε πρώην παράγοντα της QPR!

Η αμερικανική holding Fenway Sports Group (FSG) ανακοίνωσε (21/7) ότι βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις για την πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών του αγγλικού συλλόγου σε κοινοπραξία επενδυτών με επικεφαλής τον Αμίτ Μπατία, γαμπρό του Ινδού δισεκατομμυριούχου της χαλυβουργίας, Λάκσμι Μίταλ και πρώην παράγοντα της ΚΠΡ!

«Μια κοινοπραξία επενδυτών υπό την ηγεσία, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Αμίτ Μπατία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια στρατηγική επένδυση μειοψηφικού χαρακτήρα στη Λίβερπουλ», δήλωσε εκπρόσωπος της FSG στο AFP, επιβεβαιώνοντας τους Financial Times.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, η συνολική αξία της Λίβερπουλ θα ξεπεράσει τα 6 δισ. δολάρια (5,25 δισ. ευρώ). Η αποκάλυψη των συζητήσεων ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μπατία από την Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, έπειτα από 18 χρόνια ως μέλος της διοίκησης και συνιδιοκτήτης των Λονδρέζων.

«Ο Αμίτ Μπατία συμφώνησε να μεταβιβάσει το μερίδιό του στον σύλλογο στον βασικό μέτοχο Ρούμπεν Γκναναλίγκαμ», ανέφερε η ΚΠΡ σε ανακοίνωσή της. «Αποχωρώ από τα επίσημα καθήκοντά μου με υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη και αγάπη», δήλωσε ο Μπατία, ο οποίος εντάχθηκε στην QPR το 2007 και διετέλεσε πρόεδρος από το 2018 έως το 2023.

Η FSG, που απέκτησε τη Λίβερπουλ το 2010 έναντι 300 εκατ. λιρών, έχει ήδη πουλήσει μειοψηφικό πακέτο μετοχών στον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Dynasty Equity το 2023.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε στόχο τη μείωση του χρέους που είχε δημιουργηθεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, μεταξύ άλλων την ανακαίνιση του Άνφιλντ, αλλά και την ενίσχυση της θέσης της Λίβερπουλ στην αγορά μεταγραφών. Το «The Athletic» είχε αναφέρει τότε ότι η αξία της συναλλαγής κυμαινόταν μεταξύ 100 και 200 εκατ. δολαρίων. Πέρα από τη Λίβερπουλ, η FSG είναι ιδιοκτήτρια και της ομάδας μπέιζμπολ Boston Red Sox.