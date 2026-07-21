Δυσκολεύει για να πάει στους ισχυρούς η ΑΕΚ - Τι περιμένει στις ρεβάνς των προκριματικών

Πιο δύσκολο γίνεται το έργο της ΑΕΚ για να είναι ισχυρή στα play offs του Champions League, καθώς η Ένωση ήθελε τον αποκλεισμό ενός εκ των Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ερυθρού Αστέρα και Λεχ Πόζναν, με καμία από τις τέσσερις ομάδες όμως να μην χάνει στα πρώτα παιχνίδια.

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησαν άπαντες τα προκριματικά του Champions League στην ΑΕΚ, καθώς περιμένουν έναν αποκλεισμό από τέσσερις συγκεκριμένες ομάδες, ώστε να είναι η Ένωση ισχυρή στα play offs.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ περιμένει έναν αποκλεισμό από τις αναμετρήσεις του Ερυθρού Αστέρα, της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, της Σλόβαν Μπρατισλάβας και της Λεχ Πόζναν. Η νίκη της Σλόβαν στο πρώτο παιχνίδι τη φέρνει πιο κοντά στην πρόκριση, με την Ένωση να συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη των αγώνων που επηρεάζουν τη δική της ευρωπαϊκή πορεία.

Το μοναδικό ενθαρρυντικό αποτέλεσμα ήρθε από το Τουν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με σκορ 1-1 και η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή και θα κριθεί στην Κροατία την επόμενη εβδομάδα.

Από εκει και πέρα, η Σλόβαν Μπρατισλάβας (0-2) και η Λεχ Πόζναν (1-4) επικράτησαν κόντρα σε Σαμπούρταλο και Άαρχους και φαίνεται πως «καθάρισαν» την πρόκριση από απόψε, ενώ τη νίκη πανηγύρισε και ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Λαρν (0-4).