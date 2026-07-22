«Η Σέλτικ εξετάζει τον Πενράις»

Η Σέλτικ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του Τζέιμς Πενράις, ο οποίος βρίσκεται στα πλάνα της σκωτσέζικης ομάδας ως πιθανή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, οι πρωταθλητές Σκωτίας έχουν ήδη πραγματοποιήσει διερευνητική επαφή για τον 26χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος προορίζεται να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή πίσω από τον Κίραν Τίρνεϊ.

Ο Πενράις αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από τη Χαρτς, και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Στην πρώτη του σεζόν με τα κιτρινόμαυρα πραγματοποίησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση από τη Σέλτικ προς την ΑΕΚ, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται σε διερευνητικό στάδιο.

Ωστόσο, το όνομα του Σκωτσέζου αμυντικού φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «Κελτών», οι οποίοι αναζητούν ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει της νέας σεζόν.