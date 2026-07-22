Ο Μαρτίνες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Αργεντινή

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες άφησε ερωτήματα για το μέλλον του στην εθνική Αργεντινής, λίγες ώρες μετά την ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Άστον Βίλα δημοσίευσε μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απώλεια του τροπαίου και αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την παρουσία του στην «αλμπισελέστε».

Η Αργεντινή έφτασε για δεύτερη διαδοχική φορά στον τελικό του Μουντιάλ, ωστόσο αυτή τη φορά δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2022 στο Κατάρ, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.

Ο Μαρτίνες ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας στον τελικό, πραγματοποιώντας 11 αποκρούσεις και ξεχωρίζοντας με την απόδοσή του, παρά την ήττα. Ο έμπειρος τερματοφύλακας αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Αργεντινής από το 2021, μετρώντας συνολικά 67 συμμετοχές και έχοντας σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν από τέσσερα χρόνια.

Στο μήνυμά του στα social media ανέφερε ότι ο μεγάλος του στόχος ήταν να φέρει ξανά το τρόπαιο στην Αργεντινή και να γράψει νέα σελίδα στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η απογοήτευση από την ήττα είναι μεγάλη και αναρωτήθηκε αν έχει έρθει η στιγμή να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.