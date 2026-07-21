Μπάγερν Μονάχου: Ο Κέιν υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029

Ο Χάρι Κέιν φαίνεται πως θα παραμείνει στην Μπάγερν Μονάχου, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή νέου συμβολαίου με τους Βαυαρούς.

Ο 32χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε τις επαφές με τη διοίκηση του συλλόγου και μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του, που ακολούθησαν τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ, θα επιστρέψει στο Μόναχο για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα με τη Sport Bild, οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τον Άγγλο στράικερ να λαμβάνει αυξημένες ετήσιες αποδοχές που θα φτάνουν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κέιν συνεχίζει να αποτελεί τον ηγέτη της επίθεσης της Μπάγερν από τη μεταγραφή του το καλοκαίρι του 2023, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις. Στην πρώτη του χρονιά με τη γερμανική ομάδα μέτρησε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 συμμετοχές, ενώ την περασμένη σεζόν ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 61 γκολ και επτά ασίστ σε ισάριθμους αγώνες.

Το τελευταίο διάστημα είχαν αναπτυχθεί σενάρια που συνέδεαν τον διεθνή επιθετικό με πιθανή επιστροφή στην Premier League και την Τότεναμ, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από την Μπαρτσελόνα, η οποία αναζητά τον ποδοσφαιριστή που θα διαδεχθεί τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Παρότι στο συμβόλαιο του Κέιν υπάρχουν ρήτρες που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να αποχωρήσει, η διοίκηση της Μπάγερν εμφανίζεται αισιόδοξη ότι ο Άγγλος φορ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μόναχο και τα επόμενα χρόνια, βάζοντας τέλος στα σενάρια αποχώρησής του.