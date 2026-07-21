Μίλησε με Αμορίμ και συνεχίζει ο Μόντριτς!

Ακόμα ένας... χορός για τον αειθαλή Κροάτη μέσο που θα υπογράψει σύντομα νέο μονοετές συμβόλαιο με τη Μίλαν.

Ο Λούκα Μόντρις δεν σταματάει το ποδόσφαιρο! Η αποστολή της Κροατίας στο Μουντιάλ δεν του άφησε την καλύτερη «γεύση», όπως και το χαμένο πρωτάθλημα στη Serie A, παρότι οκτώ αγωνιστικές πριν από το φινάλε είχαν το προβάδισμα έναντι της Ίντερ.

Στις 9 Σεπτεμβρίου θα συμπληρώσει 41 έτη ζωής και θα παίξει στη Μίλαν για δεύτερη σερί χρονιά, καθώς έγινε η σημαντική συζήτηση με τον νέο προπονητή του, Ρούμπεν Αμορίμ. Τη σεζόν 2025-26 έπαιξε σε 37 αγώνες (2 γκολ και 3 ασίστ) με μ.ό. 77 λεπτά ανά ματς.