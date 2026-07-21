Μίλησε με Αμορίμ και συνεχίζει ο Μόντριτς!

Ο Λούκα Μόντρις δεν σταματάει το ποδόσφαιρο! Η αποστολή της Κροατίας στο Μουντιάλ δεν του άφησε την καλύτερη «γεύση», όπως και το χαμένο πρωτάθλημα στη Serie A, παρότι οκτώ αγωνιστικές πριν από το φινάλε είχαν το προβάδισμα έναντι της Ίντερ.
Στις 9 Σεπτεμβρίου θα συμπληρώσει 41 έτη ζωής και θα παίξει στη Μίλαν για δεύτερη σερί χρονιά, καθώς έγινε η σημαντική συζήτηση με τον νέο προπονητή του, Ρούμπεν Αμορίμ. Τη σεζόν 2025-26 έπαιξε σε 37 αγώνες (2 γκολ και 3 ασίστ) με μ.ό. 77 λεπτά ανά ματς.
🚨❤️🖤 BREAKING: Luka Modrić has verbally agreed to sign new deal at AC Milan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
The Croatian legend continues and doesn’t retire with formal green light given to the club.
Modrić will sign new short term deal at Milan soon, he spoke to Rúben Amorim too. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/LTCEYtac49